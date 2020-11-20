Президент поручил заменить старые лифты в многоквартирных домах

Лидер страны побывал на предприятии, изготавливающем лифты и эскалаторы, и поставил задачу перед руководством снизить их себестоимость за счет расширения локализации, а также качественно обслуживать новые лифты.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Технопарк, созданный по его указу в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба президента.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента

Сейчас здесь реализуются 17 проектов на сумму 365 миллионов долларов, при этом, как ожидается, что в 2021 году Технопарк произведет продукцию на общую сумму 520 миллионов долларов, экспорт составит 105 миллионов долларов. К тому времени здесь будет трудоустроено около 6,7 тысячи человек.

В феврале на этой территории был введен в строй завод электронных газовых счетчиков, в августе – завод по выпуску бытовых холодильников.

Мирзиёев осмотрел новые мощности по производству лифтов и эскалаторов, где продукция локализована на 32%.

Президент поставил задачу снизить их себестоимость за счет расширения локализации, а также заменить старые и качественно обслуживать новые лифты. При этом подчеркнул важность подготовки специалистов по эксплуатации современных лифтов.

Глава государства понаблюдал за работой молодых специалистов предприятия по производству пресс-форм.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента

Лидер республики отметил, что именно передовые специалисты обеспечивают качество продукции, и дал указание организовать учебный центр для подготовки молодежи к работе на промышленных предприятиях.

Вместе с тем президент ознакомился с деятельностью мощностей по производству водяных насосов, промышленных кондиционеров и систем охлаждения.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента

В следующем году в Технопарке будут запущены 9 предприятий по производству такой востребованной продукции, как холодильные витрины, радиаторы отопления, кухонная техника, фурнитура и аксессуары, медные трубы, изоляционные материалы.