17:35 20 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск
Работа лифта

Президент поручил заменить старые лифты в многоквартирных домах

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
Получить короткую ссылку
15 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15449037/Prezident-poruchil-zamenit-starye-lifty-v-mnogokvartirnykh-domakh.html

Лидер страны побывал на предприятии, изготавливающем лифты и эскалаторы, и поставил задачу перед руководством снизить их себестоимость за счет расширения локализации, а также качественно обслуживать новые лифты.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Шавкат Мирзиёев сегодня посетил Технопарк, созданный по его указу в Яшнабадском районе, сообщает пресс-служба президента.

Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента

Сейчас здесь реализуются 17 проектов на сумму 365 миллионов долларов, при этом, как ожидается, что в 2021 году Технопарк произведет продукцию на общую сумму 520 миллионов долларов, экспорт составит 105 миллионов долларов. К тому времени здесь будет трудоустроено около 6,7 тысячи человек. 

В феврале на этой территории был введен в строй завод электронных газовых счетчиков, в августе – завод по выпуску бытовых холодильников.

Мирзиёев осмотрел новые мощности по производству лифтов и эскалаторов, где продукция локализована на 32%.

Президент поставил задачу снизить их себестоимость за счет расширения локализации, а также заменить старые и качественно обслуживать новые лифты. При этом подчеркнул важность подготовки специалистов по эксплуатации современных лифтов.

Глава государства понаблюдал за работой молодых специалистов предприятия по производству пресс-форм.

Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента

Лидер республики отметил, что именно передовые специалисты обеспечивают качество продукции, и дал указание организовать учебный центр для подготовки молодежи к работе на промышленных предприятиях.

Вместе с тем президент ознакомился с деятельностью мощностей по производству водяных насосов, промышленных кондиционеров и систем охлаждения.

Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента
Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев посетил Технопарк в Яшнабадском районе Ташкента

В следующем году в Технопарке будут запущены 9 предприятий по производству такой востребованной продукции, как холодильные витрины, радиаторы отопления, кухонная техника, фурнитура и аксессуары, медные трубы, изоляционные материалы.

Теги:
трудоустройство молодежи, лифт, технологии, техноцентр, Президент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Поваленные деревья и закрытые дороги: последствия ледяного дождя в России - фото
Венгрия первой в ЕС получила российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”
"Спутник V" в Венгрии: первая страна в ЕС получила российскую вакцину
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться