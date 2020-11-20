Виновен! Водителя Isuzu приговорили к шести годам за смерть Гавхар Шариповой

В суде обвиняемый признал вину частично и не подтвердил свои прежние показания. По словам подсудимого, он решил остановиться и подвезти женщину, а когда сдавал назад, случайно ее сбил.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Суд вынес обвинительный приговор по факту гибели осенью 2019 года актрисы Гавхар Шариповой, сообщает "Даракчи".

В суде обвиняемый признал вину частично и не подтвердил свои прежние показания. По словам подсудимого, он решил остановиться и подвезти женщину, а когда сдавал назад, случайно ее сбил. Однако суд отклонил показания ответчика и признал их недостоверными.

Суд признал гражданина Ф. Ш. виновным. Ему также прибавили срок заключения из-за другого неотбытого наказания. Виновного приговорили к шести годам тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами в течение 2,5 лет. Срок наказания исчисляется с 19 ноября 2019 года.

Согласно заключению Кашкадарьинского областного отделения Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы, у водителя была техническая возможность избежать ДТП, поэтому его первичные показания не соответствовали действительности.

В ночь на 18 ноября 2019 года примерно в 02.20 между 29-летним водителем грузового автомобиля Isuzu и актрисой Гавхар Шариповой произошла ссора. Женщина открыла дверь машины и пыталась сойти, но мужчина не снизил скорость, в результате чего она выпала из салона на проезжую часть. Шарипова получила множественные телесные повреждения несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.