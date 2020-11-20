Национальная база генетической информации появится в Узбекистане

Соответствующий закон должен вступить в силу с 1 января 2023 года. Он передан на подпись президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на пленарном заседании в онлайн-режиме в пятницу одобрил закон "О государственной геномной регистрации", предусматривающий создание национальной базы данных генетической информации, сообщили в информационной службе верхней палаты.

"Сегодня на девятом пленарном заседании закон "О государственной геномной регистрации» был одобрен сенаторами", — говорится в публикации.

Документ, который должен вступить в силу с 1 января 2023 года, передан на подпись президенту страны Шавкату Мирзиёеву.

Одной из основных задач принятого закона является создание национальной базы данных геномной информации, а также идентификация личности человека, отметили в сенате.

В соответствии с законом, условия сбора и обработки геномной информации должны исключать возможность ее утраты, искажения и несанкционированного доступа к ней, а также неправомерного или непреднамеренного доступа и воздействия на электронные информационные ресурсы с геномной информацией.

Обязательной государственной геномной регистрации должен подлежать биологический материал, изъятый в ходе следствия и судебных разбирательств, лиц, пропавших без вести, сотрудников правоохранительных органов, МЧС, Минобороны и таможни. Добровольная регистрация проводится на платной основе по письменному заявлению физлиц.

Механизм раскрытия преступлений с использованием базы данных геномной информации позволит раскрывать сложные и особо тяжкие и нераскрытые преступления, считают в Сенате.