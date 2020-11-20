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Здание Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте

В Узбекистане создана комиссия по соблюдению обязательств по правам человека

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201120/15449457/V-Uzbekistane-sozdana-komissiya-po-soblyudeniyu-obyazatelstv-po-pravam-cheloveka.html

Комиссия будет ежегодно отчитывается о своей деятельности на заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. По рекомендации президента в Олий Мажлисе создана Парламентская комиссия по соблюдению международных обязательств Республики Узбекистан в области прав человека.

Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов назначен председателем Парламентской комиссии, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Зайниддин Низомходжаев - его заместителем.

Члены комиссии будут участвовать в реализации политики, направленной на обеспечение прав и интересов человека.

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В числе задач структуры также имплементация международных стандартов по правам человека в национальное законодательство, координация качественного исполнения национальных планов действий в этой сфере. Отдельный акцент - на практическое сотрудничество между парламентом, правительством и институтами гражданского общества.

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Комиссия будет ежегодно отчитывается о своей деятельности на заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Все решения будут доводиться до сведения общественности через средства массовой информации.

Теги:
Узбекистан, Парламент, права человека



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