В Узбекистане создана комиссия по соблюдению обязательств по правам человека

Комиссия будет ежегодно отчитывается о своей деятельности на заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. По рекомендации президента в Олий Мажлисе создана Парламентская комиссия по соблюдению международных обязательств Республики Узбекистан в области прав человека.

Первый заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Акмал Саидов назначен председателем Парламентской комиссии, заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Зайниддин Низомходжаев - его заместителем.

Члены комиссии будут участвовать в реализации политики, направленной на обеспечение прав и интересов человека.

В числе задач структуры также имплементация международных стандартов по правам человека в национальное законодательство, координация качественного исполнения национальных планов действий в этой сфере. Отдельный акцент - на практическое сотрудничество между парламентом, правительством и институтами гражданского общества.

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Комиссия будет ежегодно отчитывается о своей деятельности на заседаниях Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Все решения будут доводиться до сведения общественности через средства массовой информации.