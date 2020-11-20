РУз доставила в Кыргызстан вторую партию контейнеров для строительства больницы

Первая партия контейнеров была направлена в Баткенскую область КР, вторая — в Бишкек.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Вторая партия специализированных контейнеров для строительства мобильной инфекционной больницы доставлена в Кыргызстан из Узбекистана, сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

"Состав, груженный 40 больничными контейнерами, рассчитанных на 200 койко-мест, прибыл на железнодорожную станцию "Бишкек-1", — говорится в публикации.

Ранее в Баткенскую область Кыргызстана была доставлена первая партия контейнеров для строительства больницы.

Кроме того, соседняя республика получила от Узбекистана три тысячи тонн пшеницы и медоборудование для лечения больных с коронавирусом COVID-19.

Гуманитарная помощь была отправлена в соседнюю республику по распоряжению президента РУз Шавката Мирзиёева.

По данным "Узбекистон темир йуллари", в Кыргызстан для помощи коллегам также приедут узбекистанские врачи.