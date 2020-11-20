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К концу 2021 года в столице появится современная многопрофильная клиника

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Мирзиёев заявил, что клиникой должны руководить знающие зарубежные менеджеры, поскольку у местных специалистов нет опыта управления подобными клиниками, охватывающими все направления.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. Президент побеседовал с медицинскими работниками и педагогами Ташкента и задался вопросом - как добиться качественного медицинского обслуживания и школьного образования.

Глава государства признался, что этот вопрос беспокоит его и он хочет узнать, как обстоят дела на низовом уровне, выработать правильные решения.

Шавкат Мирзиёев отметил, что граждане недовольны системой здравоохранения и поделился мнением касательно продвижения здорового образа жизни среди населения, внедрения передового опыта раннего выявления и лечения заболеваний, улучшения условий в медучреждениях.

Далее глава государства ознакомился с ходом строительства Республиканского многопрофильного медицинского центра в Мирзо-Улугбекском районе Ташкента.

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Здесь будут действовать отделения хирургии, реанимации, микрохирургии глаза, общей терапии, нефрологии, пульмонологии, гепатологии, аллергологии, кардиологии, сосудистой хирургии, кардиореанимации, стоматологии, гастроэнтерологии, эндокринологии и других специализированных направлений.

Вместимость центра составит 600 коек. Будут оказываться более 200 видов амбулаторных и стационарных медицинских услуг. Ожидается, что специалисты центра будут выполнять свыше 3 тысяч высокотехнологичных операций, в том числе по аортокоронарному шунтированию, эстетико-пластической хирургии, артропластике, трансплантации органов и тканей.

В центре будут работать 250 врачей и 500 медсестер.

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Мирзиёев заявил, что клиникой должны руководить знающие зарубежные менеджеры, поскольку у местных специалистов нет опыта управления подобными клиниками, охватывающими все направления. Потому необходимо привлечь иностранных управленцев уже на нынешнем этапе, получить их предложения по строительству и оснащению.

Президент подчеркнул важность организации взаимодействия между этим центром и клиниками в регионах.

"Главное неудобство, которое испытывают пациенты, - это дорога. Необходимо организовать удаленную диагностику и лечение больных в отдаленных районах, чтобы у народа не было необходимости добираться издалека", - сказал Шавкат Мирзиёев.

Планируется наладить партнерство с ведущими клиниками Германии, Турции, Южной Кореи, России, нанять иностранных специалистов.

Современная клиника, возводимая на территории "старого ТашМИ", будет сдана в эксплуатацию в декабре 2021 года.

Теги:
Ташкент, Шавкат Мирзиёев, Медицина



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