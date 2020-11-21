Первая ласточка: из аэропорта Намангана вылетел самолет в Минск

В столицу Белоруссии отправились 189 узбекистанцев,. Предварительно все пассажиры сдали анализы на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Накануне в ООО Namangan xalqaro aeroporti был впервые осуществлен чартерный рейс самолета Boing 737 авиакомпании Belavia Belarusian Airlines по маршруту Наманган-Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Намангана.
В отделении интервенционных процедур ежегодно начнут проводить свыше тысячи малоинвазивных диагностических и терапевтических процедур при остром коронарном синдроме, острых нарушениях кровообращения головного мозга.