Первая ласточка: из аэропорта Намангана вылетел самолет в Минск

В столицу Белоруссии отправились 189 узбекистанцев,. Предварительно все пассажиры сдали анализы на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Накануне в ООО Namangan xalqaro aeroporti был впервые осуществлен чартерный рейс самолета Boing 737 авиакомпании Belavia Belarusian Airlines по маршруту Наманган-Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Намангана.

Пресс-служба аэропорта Намангана Стюардесcы и пилот белорусской авиакомпании Belavia

Отмечается, что в столицу Белоруссии вылетели 189 узбекистанцев, предварительно сдавших анализы на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР.