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Первая ласточка: из аэропорта Намангана вылетел самолет в Минск

Пресс-служба аэропорта Намангана
Общество
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В столицу Белоруссии отправились 189 узбекистанцев,. Предварительно все пассажиры сдали анализы на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР. 

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Накануне в ООО Namangan xalqaro aeroporti был впервые осуществлен чартерный рейс самолета Boing 737 авиакомпании Belavia Belarusian Airlines по маршруту Наманган-Минск. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Намангана.

Пресс-служба аэропорта Намангана
Стюардесcы и пилот белорусской авиакомпании Belavia

Отмечается, что в столицу Белоруссии вылетели 189 узбекистанцев, предварительно сдавших анализы на выявление коронавирусной инфекции методом ПЦР. 

Теги:
Belavia, Наманган, Минск, Авиасообщение, авиакомпания, Узбекистан, Беларусь



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