Нет места лучше дома: сколько метров жилой площади положено человеку в РУз

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Узбекистане жилое помещение в муниципальных домах, коммунальных и служебных квартирах целевого назначения предоставляется гражданам в пределах социальной нормы, сообщают в Минюсте.

В соответствии с жилищным Кодексом Узбекистана, необходимые параметры общей площади жилья устанавливаются хокимиятами областей.

Отмечается, что на одного человека положено выделять не ниже 16 квадратных метров, а людям с ограниченными возможностями на креслах-колясках — не менее 23 квадратных метров.

Кроме того, отдельным категориям граждан предоставляется дополнительная жилая площадь сверх предусмотренной социальной нормы в виде комнаты или помещения в размере 18 квадратных метров.

К тому же размер общей площади может быть увеличен в тому случае, если у человека наблюдаются тяжелые формы хронических заболеваний, обозначенные в утвержденном списке Министерства здравоохранения, или ему необходима дополнительная площадь согласно условиям выполняемой им работы.