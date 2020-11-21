В Ташкенте усовершенствуют Центр экстренной медицинской помощи — Мирзиёев

В отделении интервенционных процедур ежегодно начнут проводить свыше тысячи малоинвазивных диагностических и терапевтических процедур при остром коронарном синдроме, острых нарушениях кровообращения головного мозга.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Накануне глава государства Шавкат Мирзиёев посетил Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, сообщают в пресс-службе президента.

Для возможности увеличения частоты проводимых операций на территории центра дополнительно строится корпус на 75 коек. Здесь будут расположены отделения кардиохирургии, трансплантологии и сосудистой нейрохирургии.

"Указанные отделения смогут оказывать высокотехнологичную неотложную медицинскую помощь дополнительно 3 тысячам пациентов в год. Врачи, которые приступят к работе, повысили квалификацию в ведущих медицинских и научных центрах Австрии, Турции и Японии", - отмечают в пресс-службе.

К тому же в отделении интервенционных процедур ежегодно начнут проводить свыше тысячи малоинвазивных диагностических и терапевтических процедур при остром коронарном синдроме, острых нарушениях кровообращения головного мозга.

Корпус также включит в себя реанимационное отделение, койки интенсивного лечения, кабинеты для практики, диагностическое подразделение с высокотехнологичным оборудованием. Отмечается, что новое здание будет сдано в эксплуатацию в 2021 году.

В ходе осмотра стройплощадки, президент отметил необходимость расширения охвата квалифицированными услугами. Мирзиёев поручил ответственным лицам пригласить ученых из-за рубежа, а также организовать обмен мнениями с врачами на местах.

Пресс-служба президента Узбекистана Возведение нового корпуса Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи

Напомним: в конце октября представители Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана обсудили с руководством итальянской компании Opera вопросы внедрения современных технологий в систему медобеспечения республики. Во время переговоров стороны рассмотрели возможности и конкретные направления сотрудничества по проекту строительства Эндокринологического центра по итальянским технологиям в Намангане. Одна из инноваций в нем – создание мобильных бригад для эндокринологического обследования "по требованию" — то есть там, где есть для этого потребность.