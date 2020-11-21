Коронавирус в Узбекистане: главное на 21 ноября

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 231 пациент. Количество выздоровевших за весь период составило 68 525 человек.

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в Узбекистане зарегистрировано 71 359 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 231 пациент в соответствии со стандартами, установленными врачами.

По информации Министерства здравоохранения, количество выздоровевших за весь период составило 68 525 человек.

Скончался один пациент с коронавирусом

От новой коронавирусной инфекции умер один человек. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, пациент скончался от осложнений, вызванных COVID-19.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире – более 57,6 млн человек. Зафиксировано свыше 1,4 млн летальных исходов, вылечились 36,9 млн жителей.