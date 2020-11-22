Коронавирус в Узбекистане: главное на 22 ноября

Действительно ли мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины, и стоит ли бояться повторного заражения COVID — ответы на эти вопросы читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Согласно последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 71 552 инфицированных COVID-19.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 238 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 68 711.

Это 96% от общего числа заболевших.

Правда ли, что мужчины переносят коронавирус хуже, чем женщины?

Во-первых, об этом говорит статистика.

Кроме того, были проведены исследования, которые подтвердили наличие в в тканях мужских репродуктивных органов рецепторов ACE2.

Именно через них вирус попадает в организм.

"Много было разговоров, что последствием коронавирусной инфекции у мужчин могут быть проблемы с синтезом тестостерона и с репродуктивной системой. Вполне возможно, что в том числе и с этим связано гендерное смещение в сторону мужчин", – заявила кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, у женщины репродуктивного возраста от природы организм более защищен и находится в большей безопасности.

Можно ли повторно заразиться коронавирусом?

Это происходит крайне редко, однако все же происходит.

"Люди заболевали повторно в случае тяжелых болезней, ухудшающих работу иммунной системы, при онкологии, приеме иммунодепрессантов. Но это капли в море, доли процента от общего числа переболевших", — отметил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Между тем если нет каких-либо проблем со здоровьем, то не стоит бояться повторного инфицирования COVID-19, добавил специалист.

По его словам, "в случае повторного контакта защитная система срабатывает, не давая заболеть".

"По сути, повторные контакты после болезни или вакцинации делают иммунитет к конкретному возбудителю более долговечным", — заключил Болибок.

Однако вместе с тем человек на небольшой период может стать бессимптомным переносчиком, что опасно для окружающих.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 55,6 миллиона, скончались 1,34 миллиона человек, выздоровели — 35,8 миллиона.