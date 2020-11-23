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В Ташобласти схватили мошенника, выдававшего себя за сотрудника АИМК

Telegram / Тошкент вилояти ҳокимлиги
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15458233/V-Tashoblasti-skhvatili-moshennika-vydavavshego-sebya-za-sotrudnika-AIMK-i-SMI.html

Позднее выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности: этим летом он был задержан в Бухарской области по обвинению в мошенничестве.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы задержали 36-летнего жителя Андижана, который представлялся сотрудником Агентства информации и массовых коммуникаций. 

Об этом сообщили в областном хокимияте. 

© Sputnik / Евгений Биятов
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По данным следствия, лжесотрудник АИМК прибыл к дому одного из чиновников хокимията Янгиюльского района, чтобы вести за ним наблюдение.

Мужчина пояснил, что прибыл якобы для проведения секретной операции, и попытался произвести обыск в остановленном автомобиле Lacetti.

Мошенника задержали. При обыске у него обнаружили фальшивое удостоверение АИМК и журнала "Замондош". Следователи также изъяли у подозреваемого два телефона и нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование" УК РУз. 

Между тем в хокимияте отметили: это не первый раз, когда гражданин привлекается к уголовной ответственности.

Этим летом он был задержан в Бухарской области по обвинению в мошенничестве. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Самоуправство".

Теги:
СМИ, Агентство информации и массовых коммуникаций, мошенник, Ташкентская область



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