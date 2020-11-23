В Ташобласти схватили мошенника, выдававшего себя за сотрудника АИМК

Позднее выяснилось, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности: этим летом он был задержан в Бухарской области по обвинению в мошенничестве.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ташкентской области правоохранительные органы задержали 36-летнего жителя Андижана, который представлялся сотрудником Агентства информации и массовых коммуникаций.

Об этом сообщили в областном хокимияте.

По данным следствия, лжесотрудник АИМК прибыл к дому одного из чиновников хокимията Янгиюльского района, чтобы вести за ним наблюдение.

Мужчина пояснил, что прибыл якобы для проведения секретной операции, и попытался произвести обыск в остановленном автомобиле Lacetti.

Мошенника задержали. При обыске у него обнаружили фальшивое удостоверение АИМК и журнала "Замондош". Следователи также изъяли у подозреваемого два телефона и нож.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование" УК РУз.

Между тем в хокимияте отметили: это не первый раз, когда гражданин привлекается к уголовной ответственности.

Этим летом он был задержан в Бухарской области по обвинению в мошенничестве. Тогда в отношении него возбудили уголовное дело по статье "Самоуправство".