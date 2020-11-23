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В Ташкенте в массиве ТТЗ-2 временно отключили отопление

© CC0 / Usplash / GRÆS Magazine
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15458279/V-Tashkente-v-massive-TTZ-2-vremenno-otklyuchili-otoplenie.html

Подача теплоснабжения приостановлена по нескольким локациям в связи с аварией на котельной Мирзо-Улугбекского района.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В связи с аварийной ситуацией, возникшей в котельной в массиве ТТЗ-2, временно приостановили подачу теплоснабжения, сообщает хокимият Мирзо-Улугбекского района.

Локация отключения отопления:

  • ТТЗ-2: многоэтажные дома №1, 2, 7, 8 и 9; общежитие №5;
  • улица Зиёли: многоэтажные дома №1, 3, 5;
  • улица Буюк Ипак Йули: многоэтажные дома №469, 471, 473, 475, 477 и 479;
  • детский сад №504;
  • школа № 248;
  • семейная поликлиника №6.

В данный момент ведутся работы по устранению неполадок. В хокимияте уточнили, что теплоснабжение будет восстановлено сегодня (23 ноября) к 16.00.

Теги:
Хокимият, теплоснабжение, отопление, Ташкент



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