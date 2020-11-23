В Ташкенте в массиве ТТЗ-2 временно отключили отопление

Подача теплоснабжения приостановлена по нескольким локациям в связи с аварией на котельной Мирзо-Улугбекского района.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В связи с аварийной ситуацией, возникшей в котельной в массиве ТТЗ-2, временно приостановили подачу теплоснабжения, сообщает хокимият Мирзо-Улугбекского района.

Локация отключения отопления:

ТТЗ-2: многоэтажные дома №1, 2, 7, 8 и 9; общежитие №5;

улица Зиёли: многоэтажные дома №1, 3, 5;

улица Буюк Ипак Йули: многоэтажные дома №469, 471, 473, 475, 477 и 479;

детский сад №504;

школа № 248;

семейная поликлиника №6.

В данный момент ведутся работы по устранению неполадок. В хокимияте уточнили, что теплоснабжение будет восстановлено сегодня (23 ноября) к 16.00.