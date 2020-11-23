В Ташкенте жители Учтепинского района остались без холодной воды

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Подача водоснабжения приостановлена в связи с возникшими неполадками. В хокимияте принесли извинения за причиненные временные неудобства.
ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В связи с возникшими неполадками с 10.00 до 17.00 в Учтепинском районе Ташкента будет отсутствовать холодная вода, сообщают в хокимияте.
Локация отключения:
- 21-й квартал, многоэтажные дома №1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 1-6-9-13-14-15-16-29;
- детский сад №465;
- СЭС Учтепинского района;
- улица Мехрибон;
- улица Донгдор;
- 4-й и 7-й проезд улицы Мирхунд.
В районной администрации принесли извинения за причиненные временные неудобства.