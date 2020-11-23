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Кран в ванной комнате, архивное фото

В Ташкенте жители Учтепинского района остались без холодной воды

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15458514/Zhiteli-Uchtepinskogo-rayona-ostanutsya-bez-kholodnoy-vody.html

Подача водоснабжения приостановлена в связи с возникшими неполадками. В хокимияте принесли извинения за причиненные временные неудобства.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В связи с возникшими неполадками с 10.00 до 17.00 в Учтепинском районе Ташкента будет отсутствовать холодная вода, сообщают в хокимияте.

Локация отключения:

  • 21-й квартал, многоэтажные дома №1а, 2а, 3а, 4а, 5а, 6а, 1-6-9-13-14-15-16-29;
  • детский сад №465;
  • СЭС Учтепинского района;
  • улица Мехрибон;
  • улица Донгдор;
  • 4-й и 7-й проезд улицы Мирхунд.

В районной администрации принесли извинения за причиненные временные неудобства.

Теги:
отключение воды, холодная вода, Ташкент



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