В Ташкенте заработали вестибюли 8 ранее закрытых станций метрополитена

Между тем закрытыми по техническим причинам остаются девять холлов. Все вестибюли столичной подземки будут поэтапно открыты до 10 декабря.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ташкенте спустя два месяца заработали вестибюли 8 из 17 станций метрополитена, которые были закрыты в связи с производственной необходимостью.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".

Открыты следующие холлы:

станция "Пушкин" — вестибюль со стороны моста "Салар";

станция "Халклар дустлиги" — со стороны Ташкент-Сити;

станция "Новза" — со стороны мечети "Новза";

станция "Тинчлик" — в сторону Газового проектного института;

станция "Минг Урик" — со стороны Музея Геологии;

станция "Бодомзор" — со стороны Банка "НБУ";

станция "Шахристан" — в сторону базара "Юнусабад";

станция "Туркистон" — со стороны "Уч Кахрамон".

Закрытыми по техническим причинам остаются девять холлов:

станция "Хамид Олимжон" — вестибюль со стороны Банка "НБУ";

станция "Амир Тимур Хиёбони" — со стороны школы №50;

станция "Мирзо Улугбек" — со стороны стадиона "Миллий";

станция "Ташкент" — со стороны Главпочтамта;

станция "Ойбек" — со стороны Фармацевтического института;

станция "Космонавтлар" — со стороны МВД РУз;

станция "Абдула Кодирий" — со стороны Гёте-Института;

станция "Минор" — со стороны Финансового института;

станция "Мустакиллик майдони" — со стороны площади Независимости.

Все вестибюли столичной подземки будут поэтапно открыты до 10 декабря этого года, предупредили в УП "Тошкент метрополитени".