18:28 23 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

В Ташкенте заработали вестибюли 8 ранее закрытых станций метрополитена

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
286 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15461415/V-Tashkente-zarabotali-vestibyuli-8-ranee-zakrytykh-stantsiy-metropolitena.html

Между тем закрытыми по техническим причинам остаются девять холлов. Все вестибюли столичной подземки будут поэтапно открыты до 10 декабря.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ташкенте спустя два месяца заработали вестибюли 8 из 17 станций метрополитена, которые были закрыты в связи с производственной необходимостью.

Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари". 

Открыты следующие холлы:

  • станция "Пушкин" — вестибюль со стороны моста "Салар";
  • станция "Халклар дустлиги" — со стороны Ташкент-Сити;
  • станция "Новза" — со стороны мечети "Новза";
  • станция "Тинчлик" — в сторону Газового проектного института;
  • станция "Минг Урик" — со стороны Музея Геологии;
  • станция "Бодомзор" — со стороны Банка "НБУ";
  • станция "Шахристан" — в сторону базара "Юнусабад";
  • станция "Туркистон" — со стороны "Уч Кахрамон".

Закрытыми по техническим причинам остаются девять холлов:

  • станция "Хамид Олимжон" — вестибюль со стороны Банка "НБУ";
  • станция "Амир Тимур Хиёбони" — со стороны школы №50;
  • станция "Мирзо Улугбек" — со стороны стадиона "Миллий";
  • станция "Ташкент" — со стороны Главпочтамта;
  • станция "Ойбек" — со стороны Фармацевтического института;
  • станция "Космонавтлар" — со стороны МВД РУз;
  • станция "Абдула Кодирий" — со стороны Гёте-Института;
  • станция "Минор" — со стороны Финансового института;
  • станция "Мустакиллик майдони" — со стороны площади Независимости.

Все вестибюли столичной подземки будут поэтапно открыты до 10 декабря этого года, предупредили в УП "Тошкент метрополитени". 

 




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта-Клаус в шаре и сияющие города - как мир готовится к праздникам
Только ненормальный не будет радоваться миру: люди о жизни в НКР и российских миротворцах
"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться