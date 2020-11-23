В Ташкенте заработали вестибюли 8 ранее закрытых станций метрополитена

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В Ташкенте спустя два месяца заработали вестибюли 8 из 17 станций метрополитена, которые были закрыты в связи с производственной необходимостью.
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Узбекистон темир йуллари".
Открыты следующие холлы:
- станция "Пушкин" — вестибюль со стороны моста "Салар";
- станция "Халклар дустлиги" — со стороны Ташкент-Сити;
- станция "Новза" — со стороны мечети "Новза";
- станция "Тинчлик" — в сторону Газового проектного института;
- станция "Минг Урик" — со стороны Музея Геологии;
- станция "Бодомзор" — со стороны Банка "НБУ";
- станция "Шахристан" — в сторону базара "Юнусабад";
- станция "Туркистон" — со стороны "Уч Кахрамон".
Закрытыми по техническим причинам остаются девять холлов:
- станция "Хамид Олимжон" — вестибюль со стороны Банка "НБУ";
- станция "Амир Тимур Хиёбони" — со стороны школы №50;
- станция "Мирзо Улугбек" — со стороны стадиона "Миллий";
- станция "Ташкент" — со стороны Главпочтамта;
- станция "Ойбек" — со стороны Фармацевтического института;
- станция "Космонавтлар" — со стороны МВД РУз;
- станция "Абдула Кодирий" — со стороны Гёте-Института;
- станция "Минор" — со стороны Финансового института;
- станция "Мустакиллик майдони" — со стороны площади Независимости.
Все вестибюли столичной подземки будут поэтапно открыты до 10 декабря этого года, предупредили в УП "Тошкент метрополитени".