В Узбекистане строительная деятельность станет открытой для общественности

Это позволяет представлять общественности градостроительные документы и информацию в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В Ташкентской области в порядке эксперимента запущена Национальная информационная система "Прозрачное строительство", сообщает Norma.uz.

"Это позволяет представлять общественности градостроительные документы и информацию в режиме онлайн", - говорится в информации.

Основными задачами НИС "Прозрачное строительство" определены:

- формирование адресных программ и годового перечня объектов, ведение базы данных по видам объектов нового строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- ведение и внесение в электронную базу точных и достоверных данных о проведении инжиниринговыми компаниями предпроектных работ, заключении договоров между заказчиком и проектной организацией, выдачи авансовых средств, а также завершении работ в процессе разработки проектно-сметной документации объектов строительства;

- формирование электронной базы данных о заключенных договорах между заказчиком и экспертной организацией и финансировании услуг при проведении экспертизы проектно-сметной документации;

- ведение электронной базы точных и достоверных данных о заключенных договорах между подрядчиком и заказчиком при финансировании строительства объектов, выплате авансовых средств, ведении отчетов о ежемесячно проведенной работе и ее пропорциональном финансировании;

- формирование баз данных обо всех подрядчиках и субподрядчиках, участвующих в строительстве объектов по видам их деятельности и своевременной оплате на основе объемов выполненных работ;

- ведение баз данных о мониторинге процессов строительства на объектах проверок, выявленных недостатков и их устранения.

Функции оператора геопортала Минстроя возложены на ГУП "Проектный научно-исследовательский институт инженерных исследований, геоинформатики и градостроительного кадастра".

Министерству строительства совместно с Агентством госуслуг поручено провести инвентаризацию порядка предоставления услуг по строительству и в срок до 1 января 2021 года представить нормативно-правовой документ, который позволит оптимизировать требуемые документы и сократить сроки оказания госуслуг.