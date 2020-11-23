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Газовая конфорка

На проблемы с газом в Ташкенте отреагировал столичный хокимият

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15461809/Na-problemy-s-gazom-v-Tashkente-otreagiroval-stolichnyy-khokimiyat.html

В ходе анализа руководителям компетентных организаций были даны поручения по поддержанию нормального давления природного газа и соответствующей его поставке населению.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Заместитель хокима столицы Гофир Джамалов занялся вопросом изучения перебоев с газоснабжением в Ташкенте, сообщают в администрации.

Джамалов ознакомился с работой Юго-Западной станции Ташкентского управления магистральных труб в ночь на 23 ноября.

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В ходе анализа руководителям компетентных организаций были даны поручения по поддержанию нормального давления природного газа и соответствующей его поставке населению.

В настоящее время от ташкентцев часто поступают жалобы на низкое давление газа, особенно в центральной части столицы. 

Газовая компрессорная станция
© Sputnik / Alexander Mazurkevich
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Ранее в компании АО "Худудгазтаъминот" объяснили, что из-за резкого похолодания суточное потребление голубого топлива в Узбекистане возросло с 46 до 70 миллионов кубометров - это существенно повысило нагрузку на работу сетей и газораспределительного оборудования. Для координации данной деятельности был организован круглосуточный штаб. В случае возникновения локальных аварий или технических неполадок сотрудниками организации будет производиться оперативная работа по их устранению.

Теги:
Ташкент, газ, Хокимият Ташкента



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