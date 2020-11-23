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3D-принтер

В ташкентском технопарке освоили производство 3D-принтеров

© Sputnik / Артем Житенев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15462125/V-tashkentskom-tekhnoparke-osvoili-proizvodstvo-3D--printerov.html

Этим в технопарке занимается компания Green Code, чья продукция поставляется пока только на внутренний рынок.

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. В инновационном технопарке "Яшнобод" в Ташкенте освоено производство 3D-принтеров, сообщает пресс-служба ассоциации "Узэлтехсаноат".

Этим занимается компания Green Code, чья продукция поставляется пока только на внутренний рынок.

Также в технопарке полностью освоено производство роботов. Один из них, под названием Adbot, выпускался только на экспорт, но один из банков стал первым заказчиком из Узбекистана. 

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Напомним, в прошлом году в Узбекистане при финансировании Всемирного банка разработан проект коммерциализации узбекских научных разработок.

В республике за прошедшие полтора года коммерциализировано 102 инновационные разработки. За 2019 же год разработчики смогли произвести, в общей сложности, продукцию на сумму 35,4 млрд сумов (свыше $370 тыс.). Сумма реализованной по сей день продукции - 29,57 млрд сумов (свыше $310 тыс.).

 

Теги:
3d-принтер, робототехника, робот, Узбекистан, Узбекистан, информационные технологии, цифровые технологии, нано-технологии, IT-технологии, техноцентр, технологии



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