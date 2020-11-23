Зарплаты, пенсии, пособия: сколько получают узбекистанцы по госвыплатам

В республике размер государственных выплат гражданам варьируется от свыше двухсот тысяч до почти семисот тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В соответствии с нормативными документами на сегодняшний день в Узбекистане размер государственных выплат гражданам республики достиг почти семисот тысяч сумов, сообщают в Минюсте.

Размер установленных госвыплат на 2020 год:

минимальный размер оплаты труда – 679 330 сумов в месяц;

базовая расчетная величина – 223 000 сумов;

базовая величина исчисления пенсии – 262 470 сумов в месяц;

минимальная пенсия по возрасту – 513 350 сумов в месяц;

пособие инвалидам с детства – 513 350 сумов в месяц;

минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 315 030 сумов в месяц.

Напомним: в начале ноября президент подписал указ, согласно которому будут минимизированы бюрократические барьеры и внедрены современные принципы управления в деятельность государственных органов и организаций. Теперь для выхода на пенсию гражданам не нужно предоставлять много справок. Из перечня необходимых документов были исключены 28 наименований.

Кроме того, в сентябре прошлого года была утверждена единая тарифная сетка по оплате труда. Отмечается, что за ее основу взяли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 634 880 сумов. Ранее она была ориентирована на минимальную заработную плату МЗП.