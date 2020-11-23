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Зарплаты, пенсии, пособия: сколько получают узбекистанцы по госвыплатам

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15462539/Zarplaty-pensii-posobiya-skolko-poluchayut-uzbekistantsy-po-gosvyplatam.html

В республике размер государственных выплат гражданам варьируется от свыше двухсот тысяч до почти семисот тысяч сумов.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. В соответствии с нормативными документами на сегодняшний день в Узбекистане размер государственных выплат гражданам республики достиг почти семисот тысяч сумов, сообщают в Минюсте.

Размер установленных госвыплат на 2020 год:

  • минимальный размер оплаты труда – 679 330 сумов в месяц;
  • базовая расчетная величина – 223 000 сумов;
  • базовая величина исчисления пенсии – 262 470 сумов в месяц;
  • минимальная пенсия по возрасту – 513 350 сумов в месяц;
  • пособие инвалидам с детства – 513 350 сумов в месяц;
  • минимальный размер пособия престарелым и нетрудоспособным гражданам, не имеющим необходимого стажа работы, – 315 030 сумов в месяц.
Дети
© Sputnik / Константин Чалабов
Порядок и размер выплаты пособий нуждающимся семьям в Узбекистане — Минюст

Напомним: в начале ноября президент подписал указ, согласно которому будут минимизированы бюрократические барьеры и внедрены современные принципы управления в деятельность государственных органов и организаций. Теперь для выхода на пенсию гражданам не нужно предоставлять много справок. Из перечня необходимых документов были исключены 28 наименований. 

Кроме того, в сентябре прошлого года была утверждена единая тарифная сетка по оплате труда. Отмечается, что за ее основу взяли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 634 880 сумов. Ранее она была ориентирована на минимальную заработную плату МЗП.

Теги:
Минюст Узбекистана, зарплата, пенсия, пособие, выплата, Узбекистан



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