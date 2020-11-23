18:29 23 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.34
  • EUR12294.55
  • USD10390.93
Поиск

В России создали специальный портал о помощи другим странам

Министерство обороны РФ
Общество
Получить короткую ссылку
20 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201123/15462955/V-Rossii-sozdali-spetsialnyy-portal-o-pomoschi-drugim-stranam.html

В настоящий момент в базе данных — более 65 стран. Зафиксировано свыше 220 фактов оказания поддержки. Карта продолжает наполняться.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Проект "Гуманитарный монитор" в понедельник презентовал цифровой портал, посвященный российской помощи другим странам в 2020 году, сообщили в пресс-службе "Россотрудничества".

Это первая попытка визуализировать в таком формате данные о российской гуманитарной активности.

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков
© Sputnik / Нина Зотина
На работе с какими странами сосредоточится "Россотрудничество" — Примаков
На пресс-конференции, посвященной презентации портала, руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков констатировал, что на сегодня за рубежом нет объективной картины того, какую помощь РФ оказывает другим государствам. 

Сооснователь проекта "Гуманитарный монитор" Михаил Петросян, в свою очередь, заявил: "Мы понимаем, что есть внешние факторы и сложности с донесением объективного образа нашей страны до зарубежной аудитории, и нам кажется, что карта может стать одним из инструментов, в том числе и коммуникационным".

В настоящий момент в базе данных портала — более 65 стран. Через открытые источники зафиксировано свыше 220 фактов оказания помощи. Карта продолжает наполняться.

Цифровой портал Гуманитарная карта
Цифровой портал "Гуманитарная карта"
Цифровой портал "Гуманитарная карта"

Примечательно, что пользователи, которые будут располагать информацией о российских проектах и инициативах в области гуманитарного содействия (или даже являются операторами таких проектов), функционал "Гуманитарной карты", смогут предложить эти данные на рассмотрение администраторов проекта.

Теги:
Россотрудничество, пандемия, Россия, Сайт, карта



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Санта-Клаус в шаре и сияющие города - как мир готовится к праздникам
Только ненормальный не будет радоваться миру: люди о жизни в НКР и российских миротворцах
"Миру не рад только ненормальный": жители Карабаха о жизни после войны — видео
Квоты по приему иностранных граждан на работу в РФ на 2021 год
Мигрантская доля: квоты по приему иностранных работников в РФ на 2021 год

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться