В России создали специальный портал о помощи другим странам

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Проект "Гуманитарный монитор" в понедельник презентовал цифровой портал, посвященный российской помощи другим странам в 2020 году, сообщили в пресс-службе "Россотрудничества".
Это первая попытка визуализировать в таком формате данные о российской гуманитарной активности.
Сооснователь проекта "Гуманитарный монитор" Михаил Петросян, в свою очередь, заявил: "Мы понимаем, что есть внешние факторы и сложности с донесением объективного образа нашей страны до зарубежной аудитории, и нам кажется, что карта может стать одним из инструментов, в том числе и коммуникационным".
В настоящий момент в базе данных портала — более 65 стран. Через открытые источники зафиксировано свыше 220 фактов оказания помощи. Карта продолжает наполняться.
Примечательно, что пользователи, которые будут располагать информацией о российских проектах и инициативах в области гуманитарного содействия (или даже являются операторами таких проектов), функционал "Гуманитарной карты", смогут предложить эти данные на рассмотрение администраторов проекта.