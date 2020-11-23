В России создали специальный портал о помощи другим странам

В настоящий момент в базе данных — более 65 стран. Зафиксировано свыше 220 фактов оказания поддержки. Карта продолжает наполняться.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Проект "Гуманитарный монитор" в понедельник презентовал цифровой портал, посвященный российской помощи другим странам в 2020 году, сообщили в пресс-службе "Россотрудничества".

Это первая попытка визуализировать в таком формате данные о российской гуманитарной активности.

На пресс-конференции, посвященной презентации портала, руководитель "Россотрудничества" Евгений Примаков констатировал, что на сегодня за рубежом нет объективной картины того, какую помощь РФ оказывает другим государствам.

Сооснователь проекта "Гуманитарный монитор" Михаил Петросян, в свою очередь, заявил: "Мы понимаем, что есть внешние факторы и сложности с донесением объективного образа нашей страны до зарубежной аудитории, и нам кажется, что карта может стать одним из инструментов, в том числе и коммуникационным".

В настоящий момент в базе данных портала — более 65 стран. Через открытые источники зафиксировано свыше 220 фактов оказания помощи. Карта продолжает наполняться.

Примечательно, что пользователи, которые будут располагать информацией о российских проектах и инициативах в области гуманитарного содействия (или даже являются операторами таких проектов), функционал "Гуманитарной карты", смогут предложить эти данные на рассмотрение администраторов проекта.