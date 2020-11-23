Коронавирус в Узбекистане: главное на 23 ноября

ТАШКЕНТ, 23 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 71 713 (+54).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 4 - в Сурхандарьинской области; 7 - в Бухарской области; 11 - в Ташкенте; 32 - в Ташкентской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 68 915, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 195 пациентов.

В Ташкенте с 24 ноября возобновляется автобусное сообщение с регионами

Со вторника автобусы начнут курсировать, согласно следующему расписанию:

7.40 Ташкент — Джош — Нурота (60 тысяч сумов);

8.30 Ташкент — Навои (52 тысячи сумов);

8.50 Ташкент — Хатирчи (50 тысяч сумов);

9.30 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);

9.50 Ташкент — Хатирчи (50 тысяч сумов);

11.15 Ташкент — Каракуль (73 тысячи сумов);

12.00 Ташкент — Мирбозор (50 тысяч сумов);

13.30 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);

14.00 Ташкент — Усмат (32 тысячи сумов);

14.00 Ташкент — Карши (54 тысячи сумов);

14.30 Ташкент — Нукус (120 тысяч сумов);

14:30 Ташкент — Самарканд (35 тысяч сумов);

15.00 Ташкент — Ургенч (115 тысяч сумов);

16.00 Ташкент — Замин (24 тысячи сумов);

16.00 Ташкент — Узун (100 тысяч сумов);

17.00 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов);

17.00 Ташкент — Денау (87 тысяч сумов);

18.00 Ташкент — Хива (115 тысяч сумов);

18.00 Ташкент — Термез (78 тысяч сумов);

18.20 Ташкент — Денау (87 тысяч сумов);

19.00 Ташкент — Бухара (75 тысяч сумов).

Кодекс здравоохранения Узбекистана: для чего он нужен и что в него войдет

Он призван урегулировать социальные отношения в сфере здоровья граждан. В документе объединены нормы 25 действующих нормативно-правовых актов.

В проекте рассмотрено государственное регулирование и система управления здравоохранением, в частности, компетенции правительства, Минздрава, местных органов власти.

Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии

Новая пандемия может начаться через три года, а при лучшем раскладе — через 20 лет. По его словам, человечеству не удастся избежать новой пандемии.

Однако в любом случае, в следующий раз человечество будет готово к пандемии намного лучше — будут разработаны системы тестирования потенциальных носителей инфекции и механизмы введения карантина.

Более 17 тысяч человек в аэропорту Шанхая заблокированы

Более 17 тысяч человек были протестированы на коронавирус в аэропорту Шанхая после обнаружения инфекции у одного из сотрудников.

Масштабное тестирование было организовано после двух новых случаев - речь идёт о сотрудниках, которые занимались уборкой помещений. Как пишут СМИ, они могли заразиться 30 октября во время уборки контейнера.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 58,7 миллиона, скончались 1,39 миллиона человек, выздоровели — 37,5 миллиона.