В Минэнерго объяснили, почему теплицы отключают от газоснабжения

В Министерстве энергетики отметили, что с руководителями тепличных хозяйств проводится постоянная разъяснительная работа, в рамках которой объясняется важность полного перехода на альтернативные виды топлива из-за сезонных ограничений газа.

ТАШКЕНТ, 23 ноя — Sputnik. Накануне в сети Интернет распространились фотографии замерзшей сельскохозяйственной культуры в теплицах. В Министерстве энергетики заявили, что переход на альтернативные источники топлива в осенне-зимний период прописан в соответствующем документе.

"Тепличные хозяйства относятся к сезонным потребителям природного газа, что отражено в их договорах с газоснабжающими организациями. Согласно документам, в осенне-зимний период сезонные потребители должны иметь запас альтернативного вида топлива, в данном случае это угольная продукция", - объясняют в министерстве.

В Минэнерго отметили, что с руководителями тепличных хозяйств проводится постоянная разъяснительная работа, в рамках которой объясняется важность полного перехода на альтернативные виды топлива из-за сезонных ограничений газа для хозяйствующих субъектов и ростом его потребления приоритетными потребителями.

"При этом те тепличные хозяйства, которые перешли на полное использование угля вместо природного газа, неоднократно представляли свой опыт перехода на альтернативный вид топлива и соответствующие расчёты", - указано в релизе.

В органе госуправления подчеркивают, что изучать и применять данный опыт на практике необходимо в каждой теплице.