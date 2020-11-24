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В Яшнабадском районе столицы 500 домов остались без газа

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15465153/V-Yashnabadskom-rayone-stolitsy-500-domov-ostalis-bez-gaza.html

Подача газоснабжения приостановлена из-за проведения ремонтных работ на участке газопровода в махалле "Олмос".

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ на участке газопровода в МСГ "Олмос" Яшнабадского района будет временно приостановлена подача газа в данной местности, сообщают в районном хокимияте.

Таким образом, с 9.00 до 17.00 500 домовладений и 4 оптовых потребителя, расположенных в махалле "Олмос" будут отключены от газоснабжения.  

В "Худудгаз пойтахт" принесли извинения за причиненные неудобства.

Теги:
Хокимият, газ, Ташкент



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