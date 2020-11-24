В Яшнабадском районе столицы 500 домов остались без газа

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В связи с проведением ремонтных работ на участке газопровода в МСГ "Олмос" Яшнабадского района будет временно приостановлена подача газа в данной местности, сообщают в районном хокимияте.

Таким образом, с 9.00 до 17.00 500 домовладений и 4 оптовых потребителя, расположенных в махалле "Олмос" будут отключены от газоснабжения.

В "Худудгаз пойтахт" принесли извинения за причиненные неудобства.