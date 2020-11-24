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кулак, архивное фото

Пятеро на одного: в Нацгвардии объяснили потасовку на рынке "Чорсу" — видео

© sputnik Sputnik / Табылды Кадырбеков
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15465683/Pyatero-na-odnogo-v-Natsgvardii-obyasnili-potasovku-na-rynke-Chorsu--video.html

Инцидент произошел 22 ноября на территории дехканского рынка "Эску жува". Правоохранители попытались успокоить граждан, но один из мужчин оскорбил сотрудника при исполнении и поднял на него руки.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. На днях в социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлена потасовка между сотрудниками Национальной гвардии и гражданскими лицами. Инцидент произошел 22 ноября на территории дехканского рынка "Эску жува" ("Чорсу"), сообщают в пресс-службе Нацгвардии.

"Сотрудники правоохранительных органов стояли на территории рынка, когда к ним обратился мужчина. Гражданин сказал, что заплатил продавцу пиротехники 260 тысяч сумов, но он не отдал товары и убежал", - пояснили в госструктуре.

По информации Нацгвардии, в это время другие лица начали оправдывать продавца пиротехники и оскорблять мужчину, который обратился к сотрудникам за помощью.

Правоохранители доставили злоумышленника в ближайшее отделение ОВД. Также они попытались успокоить других граждан, которые заступились за продавца пиротехники, но один из мужчин оскорбил сотрудника Нацгвардии и поднял на него руки, уточнили в силовом ведомстве.

В результате сотрудники были вынуждены применить силу. Всех нарушителей общественного порядка доставили в отделение ОВД.

В данный момент проводится предварительная проверка.

Теги:
Ташкент, нацгвардия, потасовка, массовая драка, драка



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