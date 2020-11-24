Глава центра содействия занятости в Ташкенте попался на взятке

За 10 тысяч долларов задержанный обещал устроить на руководящую должность в один из родильных комплексов столицы супругу гражданина, дававшего взятку.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Директора центра содействия занятости Бектемирского района задержали в момент получения взятки в крупном размере Сотрудники департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в ходе оперативного мероприятия выяснили обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что задержанный обещал за 10 тысяч долларов устроить на руководящую должность в один из родильных комплексов столицы супругу гражданина, дававшего взятку. При этом сначала он требовал за услугу 30 тысяч долларов.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") и статье 211 через статью 28 ("Соучастие в даче взятки") Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.