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Глава центра содействия занятости в Ташкенте попался на взятке

© Sputnik / Сергей Венявский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15465907/Glava-tsentra-sodeystviya-zanyatosti-v-Tashkente-popalsya-na-vzyatke.html

За 10 тысяч долларов задержанный обещал устроить на руководящую должность в один из родильных комплексов столицы супругу гражданина, дававшего взятку.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Директора центра содействия занятости Бектемирского района задержали в момент получения взятки в крупном размере Сотрудники департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре в ходе оперативного мероприятия выяснили обстоятельства произошедшего.

Оказалось, что задержанный обещал за 10 тысяч долларов устроить на руководящую должность в один из родильных комплексов столицы супругу гражданина, дававшего взятку. При этом сначала он требовал за услугу 30 тысяч долларов.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 ("Мошенничество") и статье 211 через статью 28 ("Соучастие в даче взятки") Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.

Теги:
Ташкент, служба занятости, Занятость населения, взятка



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