В 2021 году мигранты Томской области будут платить за патент больше

Если в 2020-м трудовой патент стоил 4 193 рубля, то со следующего года стоимость документа составит 4 317 рублей в месяц.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. В 2021 году увеличится стоимость патента для мигрантов, работающих в Томской области, сообщили местные власти.

Если сейчас за документ необходимо заплатить 4 193 рубля, то со следующего года — 4 317 рублей.

Депутаты областной Законодательной думы объяснили, что повышение стоимости документа (на 120 рублей) связано с ростом федеральной составляющей.

Региональный коэффициент томские власти планируют оставить на уровне 2020-го.

Отмечается, что пандемия и закрытые границы сильно сказались на трудовой миграции.

К примеру, если в прошлом году в Томскую область прибыло 13 719 человек, то в этом их количество сократилось до 4 383.

Также почти вдвое сократилось число приобретенных патентов — с 6 213 до 3 276.

Объем налоговых поступлений, в свою очередь, упал на 22% и составил около 96 миллионов рублей.

"В связи с этим областные власти предлагают оставить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, на уровне 2020 года. Это позволит максимально нивелировать рост стоимости патента для иностранных граждан, которая увеличится только за счет коэффициента-дефлятора, устанавливаемого Минэкономразвития РФ на следующий календарный год", — заявил глава бюджетно-финансового комитета областного парламента Александр Куприянец.

Различные регионы России конкурируют между собой в сфере привлечения иностранной рабочей силы, поэтому при определении стоимости патента томские власти ориентировались на соседние области.

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Отмечается, что по величине стоимости документа среди регионов СФО Томская область занимает 6-е место, в масштабах всей страны — 46.