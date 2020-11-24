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В Самаркандской области задержан крупный сбытчик фальшивой валюты

Генеральная прокуратура
Общество
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По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег". В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Каттакурганское городское отделение управления Генеральной прокуратуры совместно с сотрудниками МВД провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан фальшивомонетчик. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Правонарушителя поймали с поличным в Самаркандской области на фермерском рынке Каттакургана во время передачи им поддельных купюр в размере $300 из имеющихся у него трех тысяч долларов.

В ходе дополнительного досмотра в квартире злоумышленника было обнаружено $17,4 тысячи купюрами номиналом 50, 100 долларов и одна купюра номиналом пять тысяч российских рублей, а также денежные единицы Перу, ноутбук Lenovo и цветной принтер HP.

Согласно проведенной экспертизе, изъятая иностранная валюта была признана фальшивой.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Изготовление, сбыт поддельных денег".

В настоящее время ведется следствие.

Теги:
Генпрокуратура Узбекистана, рубль, доллары, купюра, фальшивые деньги, деньги, подделка



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