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В руководстве ГУНО новое назначение

Хокимият Ташкента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15469717/V-rukovodstve-GUNO-novoe-naznachenie.html

Должность начальника Главного управления народного образования – советника хокима Ташкента по вопросам образования и воспитания занял Козимжон Хасанов.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Начальником Главного управления народного образования – советником хокима Ташкента по вопросам образования и воспитания назначен Козимжон Хасанов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации. 

В 1997 году Хасанов окончил Узбекский государственный университет мировых языков, в 2000-м – Ташкентский государственный технический университет, а в 2004 году – Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте Республики Узбекистан.

Ранее он занимал должность директора частной школы Artel Technical School.




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