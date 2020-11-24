В руководстве ГУНО новое назначение

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Начальником Главного управления народного образования – советником хокима Ташкента по вопросам образования и воспитания назначен Козимжон Хасанов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной администрации.
В 1997 году Хасанов окончил Узбекский государственный университет мировых языков, в 2000-м – Ташкентский государственный технический университет, а в 2004 году – Высшую школу бизнеса при Академии государственного и общественного строительства при президенте Республики Узбекистан.
Ранее он занимал должность директора частной школы Artel Technical School.