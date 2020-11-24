За что платят родители в системе Kundalik - ответ специалистов

Функция оплаты дневника будет доступна с 30 ноября 2020 года. Чтобы родитель мог оплатить электронный дневник ребенка, должна быть настроена "привязка" между аккаунтами детей и родителей.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Многие родители продолжают задаваться вопросом: что такое Kundalik, для чего нужна система, можно ли обойтись без нее и как она помогает ученикам в получении знаний?

В пресс-службе компании составили рейтинг наиболее часто задаваемых вопросов о цифровой образовательной платформе и ответили на них.

Стоимость подписки

Подписка на электронный дневник стоит 9 200 тысяч сумов в год за одного ребенка. Доступ получает ученик и родители. Для семей, в которых три более школьников, предусмотрена скидка 10%.

Электронный дневник полностью замещает свой бумажный аналог.

Kundalik фиксирует домашние задания, пропуски, комментарии, оценки, объявления о мероприятиях. Если в процессе выполнения домашнего задания возникает вопрос, ученик может задать его учителю непосредственно в системе.

У родителей есть право выбора: повысить уровень образованности своих детей или отказаться от электронного дневника и обращаться за оценками в школу.

Почему денежные отчисления производятся на счет частной компании?

Между Министерством народного образования и компанией Kundalik подписан договор о государственно-частном партнерстве — это равноправное сотрудничество государства и частного бизнеса, в рамках которого государство экономит бюджетные средства и реализует проекты, которые невозможно было бы качественно реализовать без частных инвестиций.

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Проект Kundalik полностью финансируется за счет собственных средств компании, государство не тратит бюджет на создание, функционирование и поддержание программного обеспечения, внедрение системы в школы. Переход на электронный документооборот в школах позволяет государству экономить и на закупке бумажных журналов, поскольку необходимость в них отпадает.

Сэкономленные государственные средства будут направлены на оснащение школ компьютерной техникой и Интернетом. Также средства, зарабатываемые частной компанией Kundalik, будут направлены на поддержание технической инфраструктуры платформы, ее развитие и масштабирование.

Сайт Kundalik.com находится в зоне TAS-IX, и интернет-трафик, в том числе через мобильных операторов, при работе c платформой не расходуется.

С 23 ноября пользователи могут использовать последние 7 дней пробного бесплатного периода. Сделать это можно только с аккаунта родителя.

Для этого родитель должен войти в свой аккаунт и нажать на кнопку "Активация пробного периода".

Функция оплаты дневника будет доступна с 30 ноября 2020 года. Чтобы родитель мог оплатить электронный дневник ребенка, должна быть настроена "привязка" между аккаунтами детей и родителей. По ссылке можно ознакомиться c видеоинструкцией.

Для настройки необходимо обратиться к классному руководителю.

Приобрести электронный дневник можно только на сайте www.kundalik.com и только через профиль родителя или ребенка.

Получить ответы на свои вопросы можно по телефону службы поддержки +998 (78) 888-82-82, либо по почте team@kundalik.com, а также на официальных страницах Kundalik в соцсетях.

Не будет ли у мошенников доступа к платежной карте?

В системе Kundalik не будут сохраняться данные карт пользователей. За безопасность платежей отвечает платежный агрегатор и Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard. Однако должны быть соблюдены основные правила безопасности.

В режиме 24/7

Система не блокируется и работает в режиме 24/7, журналы могут становиться недоступными только если администраторы в самой школе поставят ограничение на заполнение журналов в целях контроля работы педагогов. Раз в 2 недели с 22.00 проводятся технические работы длительностью 1-2 часа. Войти в систему до завершения работ нельзя, при этом пользователи оповещаются о проведении технических работ.