Дети на морозе без верхней одежды: еще одна школа оказалась в центре скандала

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. На днях в соцсетях распространилась фотография, на которой видно, как учащиеся андижанской школы №43 стоят на улице без верхней одежды.
Ситуация тут же привлекла внимание блогеров и местных властей. Для изучения инцидента была создана специальная рабочая группа.
Выяснилось, что во время фотосессии дети находились на улице 2-3 минуты, после чего учителя попросили их войти в классы.
После скандала руководство школы было уволено.
Однако, как выяснилось, это далеко не единственный случай в стране. Аналогичная ситуация и в Джизакской области.
Накануне в соцсети попала фотография с церемонии открытия библиотеки в Бахмалском районе.
На фото можно увидеть, что присутствовавшие на мероприятии девочки одеты в легкие национальные платья, в то время как взрослые находятся на морозе в пальто и куртках.
Ситуацию прокомментировали в администрации района. Отмечается, что мероприятие состоялось 20 ноября, на открытие библиотечного центра был приглашен в том числе хоким Бахмалского района.
"Посетив данное мероприятие, хоким района стал свидетелем того, как маленькие дети вышли на улицу в легкой одежде. Из-за холодов церемония открытия на улице длилась около 5-6 минут. По окончании глава района провел встречу с организаторами мероприятия и раскритиковал решение провести мероприятие снаружи, а не внутри здания", — отметили в администрации.
Об этом также поговорили с родителями школьников, однако, как оказалось, у них нет к руководству учрежденрия никаких претензий, поскольку дети давно не выходили на улицу.
Несмотря на это, организаторы церемонии были предупреждены о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.