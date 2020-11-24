Дети на морозе без верхней одежды: еще одна школа оказалась в центре скандала

Ранее аналогичная история произошла в Андижане: там детей вывели на улицу в одних свитерах, в то время как взрослые были в пальто и куртках.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. На днях в соцсетях распространилась фотография, на которой видно, как учащиеся андижанской школы №43 стоят на улице без верхней одежды.

Ситуация тут же привлекла внимание блогеров и местных властей. Для изучения инцидента была создана специальная рабочая группа.

Выяснилось, что во время фотосессии дети находились на улице 2-3 минуты, после чего учителя попросили их войти в классы.

После скандала руководство школы было уволено.

Однако, как выяснилось, это далеко не единственный случай в стране. Аналогичная ситуация и в Джизакской области.

Накануне в соцсети попала фотография с церемонии открытия библиотеки в Бахмалском районе.

На фото можно увидеть, что присутствовавшие на мероприятии девочки одеты в легкие национальные платья, в то время как взрослые находятся на морозе в пальто и куртках.

Ситуацию прокомментировали в администрации района. Отмечается, что мероприятие состоялось 20 ноября, на открытие библиотечного центра был приглашен в том числе хоким Бахмалского района.

"Посетив данное мероприятие, хоким района стал свидетелем того, как маленькие дети вышли на улицу в легкой одежде. Из-за холодов церемония открытия на улице длилась около 5-6 минут. По окончании глава района провел встречу с организаторами мероприятия и раскритиковал решение провести мероприятие снаружи, а не внутри здания", — отметили в администрации.

Об этом также поговорили с родителями школьников, однако, как оказалось, у них нет к руководству учрежденрия никаких претензий, поскольку дети давно не выходили на улицу.

Несмотря на это, организаторы церемонии были предупреждены о ненадлежащем исполнении своих обязанностей.