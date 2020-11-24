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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Сколько денег потратил хокимият Ташкента на портреты Шавката Мирзиёева

Пресс-служба президента Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15471803/Skolko-deneg-potratil-khokimiyat-Tashkenta-na-portrety-Shavkata-Mirzieva.html

Заказ состоял из 2894 портретов президента в багете в картонной упаковке размером 59×71 по 200 тысяч сумов каждая, а также из 2071 портрета президента размером 49×42 по 140 тысяч сумов каждая.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Хокимият Ташкента приобрел 4965 портретов президента на 999,05 миллионов сумов, следует из данных портала госзакупок.

На это обратил внимание блогер Отабек Бакиров, а затем подхватили и СМИ.

Известно, что изготовителем портретов выступила компания Kolorpak. Заказ состоял из 2894 портретов президента в багете в картонной упаковке размером 59×71 по 200 тысяч сумов каждая (665,6 млн сумов), а также из 2071 портрета президента размером 49×42 по 140 тысяч сумов каждая (333,4 млн сумов).

Умелица из Кашкадарьи за три месяца вышила портрет Мирзиёева >>

Напомним, в 2018 году в Шахрисабзе, в рамках Международного форума макома, была организована масштабная выставка регионов Узбекистана, где одна женщина поразила всех своей работой.

Она вышила портрет Шавката Мирзиёева, над которым трудилась целых три месяца. Она мечтала лично подарить ее главе государства, но из-за плотного графика работы президента их встреча не состоялась. Тем не менее Ойжамол Сатторова до сих пор надеется, что когда-нибудь передаст картину узбекскому лидеру.

Теги:
Президент, Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Хокимият Ташкента, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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