Творческая школа в Ташкенте получила японский грант

В середине декабря творческая школа и Посольство Японии в Узбекистане подпишут меморандум о выделении гранта.

ТАШКЕНТ, 24 ноя — Sputnik. Творческая школа имени Исхакхана Ибрата при Агентстве по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабмине (PIIMA) привлекла грант правительства Японии для совершенствования учебного процесса в учебном заведении, сообщили в пресс-службе PIIMA.

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Учебное учреждение, специализирующееся на изучении иностранных языков получит грант в размере $43,6 тысяч в рамках программы безвозмездной помощи правительства Японии социальным проектам малого масштаба по обеспечению человеческой безопасности (Japanʼs Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects).

Ожидается, что в середине декабря творческая школа имени Исхакхана Ибрата и Посольство Японии в Узбекистане подпишут меморандум о выделении гранта.

Средства гранты будут направлены на приобретение информационных технологий и классного оборудования для классов Языкового центра творческой школы имени Исхакхана Ибрата.

После реализации данного проекта для учеников школы будут созданы дополнительные условия для изучения узбекского, японского и английского языков.