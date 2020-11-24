Обычная узбекская свадьба: молодожены прибыли в ресторан на конях - видео

В Сети уже вовсю распространилось видео, где жених и невеста прямо на конях въезжают в зал ресторана, где собрались гости. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Каждая свадьба в Узбекистане - повод написать о ней в СМИ. На этот раз, молодожены прибыли на празднование этого события в ресторан - на белоснежных конях, об этом пишут местные телегам-каналы.

В Сети уже вовсю распространилось видео, где жених и невеста прямо на конях въезжают в зал ресторана, где собрались гости.

Некоторые пользователи отмечают, что это происходило в Самаркандской области.

Напомним, в октябре другие молодожены перекрыли дороги в Самарканде.

В Самарканде из-за танцев во время свадьбы перекрыли дорогу — видео >>

Во время торжественной церемонии друзья и родственники жениха перекрыли дорогу на улице Афросиеб и устроили танцы. По данному факту в отношении организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями".