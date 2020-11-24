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Обычная узбекская свадьба: молодожены прибыли в ресторан на конях - видео

© AP Photo / Michael Probst
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15472360/Obychnaya-uzbekskaya-svadba-molodozheny-pribyli-v-restoran-na-konyakh-video.html

В Сети уже вовсю распространилось видео, где жених и невеста прямо на конях въезжают в зал ресторана, где собрались гости. Смотрите видео!

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Каждая свадьба в Узбекистане - повод написать о ней в СМИ. На этот раз, молодожены прибыли на празднование этого события в ресторан - на белоснежных конях, об этом пишут местные телегам-каналы.

В Сети уже вовсю распространилось видео, где жених и невеста прямо на конях въезжают в зал ресторана, где собрались гости.

Некоторые пользователи отмечают, что это происходило в Самаркандской области.

Напомним, в октябре другие молодожены перекрыли дороги в Самарканде. 

В Самарканде из-за танцев во время свадьбы перекрыли дорогу — видео >>

Во время торжественной церемонии друзья и родственники жениха перекрыли дорогу на улице Афросиеб и устроили танцы. По данному факту в отношении организатора свадьбы был составлен административный протокол по статье "Нарушение правил борьбы с эпидемиями".

Теги:
видеоролик, Видео, жених, Невеста, праздник, Узбекистан, Узбекистан, свадьба



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