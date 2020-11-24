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Платформа железнодорожного вокзала в Ташкенте

Поезд из Андижана в Ташкент переведен на другой вокзал

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201124/15472526/Poezd-iz-Andizhana-v-Tashkent-pereveden-na-drugoy-vokzal.html

Начиная с 26 ноября текущего года эти поезда будут курсировать в столице из/на железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Поезд, следующий из Андижана в Ташкент переведен на другой вокзал - Ташкент-Центральный, пишет пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"В Ташкенте изменен пункт отбытия и прибытия пассажирских поездов  №92/91 и №94/93 сообщением Ташкент – Андижан – Ташкент. Начиная с 26 ноября текущего года эти поезда будут курсировать в столице из/на железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный. Между тем, в графике движения поездов изменений не будет", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.

В Ташкенте с 24 ноября возобновляется автобусное сообщение с регионами >>

Напомним, с 24 ноября были возобновлены все междугородние автобусные рейсы из столицы в регионы. Уже с сегодняшнего дня все автобусы начали курсировать.

Теги:
движение поездов, Поезд, вокзал, Узбекистан, Узбекистан, Андижан, Ташкент, Ташкент



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