Поезд из Андижана в Ташкент переведен на другой вокзал

Начиная с 26 ноября текущего года эти поезда будут курсировать в столице из/на железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный.

ТАШКЕНТ, 24 ноя - Sputnik. Поезд, следующий из Андижана в Ташкент переведен на другой вокзал - Ташкент-Центральный, пишет пресс-служба "Узбекистон темир йуллари".

"В Ташкенте изменен пункт отбытия и прибытия пассажирских поездов №92/91 и №94/93 сообщением Ташкент – Андижан – Ташкент. Начиная с 26 ноября текущего года эти поезда будут курсировать в столице из/на железнодорожного вокзала Ташкент-Центральный. Между тем, в графике движения поездов изменений не будет", - говорится в сообщении.

Дополнительную информацию можно узнать по короткому телефонному номеру 1005 (столичного справочного бюро), а также по номерам региональных справочных телефонов.

В Ташкенте с 24 ноября возобновляется автобусное сообщение с регионами >>

Напомним, с 24 ноября были возобновлены все междугородние автобусные рейсы из столицы в регионы. Уже с сегодняшнего дня все автобусы начали курсировать.