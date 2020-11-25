В каких странах популярны стеклянные изделия из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В 2020-м Узбекистан экспортировал стеклянную посуду и изделия на сумму 17,6 миллиона долларов — это 2,4 раза больше, чем в прошлом году.
Статистику привел Госкомстат.
С января по октябрь республика продала наибольшее количество стеклянной продукции в следующие страны:
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Казахстан — 10,1 миллиона долларов;
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Таджикистан — 2,6 миллиона долларов;
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Туркменистан — 2,2 миллиона долларов;
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Кыргызстан — 1,4 миллиона долларов;
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Грузия — 578,9 тысячи долларов;
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Сингапур — 293,6 тысячи долларов;
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Россия — 248 тысяч долларов.
При этом больше всего стеклянных изделий экспортируется из Ташкента — сумма проданной продукции за год составила 10,6 миллиона долларов.
Следом идет Джизак (2,4 миллиона долларов), за ним — Фергана (1,7 миллиона долларов).