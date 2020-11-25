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В каких странах популярны стеклянные изделия из Узбекистана

© Sputnik / Илья Наймушин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15475208/V-kakikh-stranakh-populyarny-steklyannye-izdeliya-iz-Uzbekistana-.html

В Госкомстате также привели данные, какие из регионов республики экспортируют наибольшее количество товаров из стекла за рубеж.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В 2020-м Узбекистан экспортировал стеклянную посуду и изделия на сумму 17,6 миллиона долларов — это 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

Статистику привел Госкомстат. 

С января по октябрь республика продала наибольшее количество стеклянной продукции в следующие страны:

  • Казахстан — 10,1 миллиона долларов;

  • Таджикистан — 2,6 миллиона долларов;

  • Туркменистан — 2,2 миллиона долларов;

  • Кыргызстан — 1,4 миллиона долларов;

  • Грузия — 578,9 тысячи долларов;

  • Сингапур — 293,6 тысячи долларов;

  • Россия — 248 тысяч долларов.

При этом больше всего стеклянных изделий экспортируется из Ташкента — сумма проданной продукции за год составила 10,6 миллиона долларов.

Следом идет Джизак (2,4 миллиона долларов), за ним — Фергана (1,7 миллиона долларов). 

Теги:
Торговля, Экспорт, Узбекистан, посуда, стекло, Госкомстат



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