В каких странах популярны стеклянные изделия из Узбекистана

В Госкомстате также привели данные, какие из регионов республики экспортируют наибольшее количество товаров из стекла за рубеж.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В 2020-м Узбекистан экспортировал стеклянную посуду и изделия на сумму 17,6 миллиона долларов — это 2,4 раза больше, чем в прошлом году.

Статистику привел Госкомстат.

С января по октябрь республика продала наибольшее количество стеклянной продукции в следующие страны:

Казахстан — 10,1 миллиона долларов;

Таджикистан — 2,6 миллиона долларов;

Туркменистан — 2,2 миллиона долларов;

Кыргызстан — 1,4 миллиона долларов;

Грузия — 578,9 тысячи долларов;

Сингапур — 293,6 тысячи долларов;

Россия — 248 тысяч долларов.

При этом больше всего стеклянных изделий экспортируется из Ташкента — сумма проданной продукции за год составила 10,6 миллиона долларов.

Следом идет Джизак (2,4 миллиона долларов), за ним — Фергана (1,7 миллиона долларов).