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Малыши занимаются в игровой комнате

Деятельность "SOS-детские деревни Узбекистана" будет реорганизована

© Sputnik / Михаил Мордасов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15476188/Deyatelnost-SOS-detskie-derevni-Uzbekistana-budet-reorganizovana.html

К задачам службы альтернативного ухода относятся: создание среды, схожей с условиями жизни в семье, защита жизни и здоровья детей, обеспечение среднего образования, формирование навыков к труду и другие.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Деятельность "SOS-детские деревни Узбекистана" будет реорганизована, об этом сообщает Norma.uz.

"SOS-детские деревни Узбекистана" будут переименованы: детские деревни — в службы альтернативного ухода за детьми, дома молодежи — в службы сопровождения молодёжи и социальные центры — в службы предотвращения социального сиротства", - говорится в информации.

К задачам службы альтернативного ухода относятся: создание среды, схожей с условиями жизни в семье, защита жизни и здоровья детей, обеспечение среднего образования, формирование навыков к труду и другие.

Основная цель службы социального сопровождения — это формирование самостоятельности ребёнка-сироты, которая выражается в способности и умении без постоянного руководства и помощи извне ставить перед собой значимые цели и достигать их.

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Профилактика социального сиротства подразумевает комплекс мер по работе с родителями и детьми для формирования и сохранения нормальных семейных отношений, ориентации на здоровый образ жизни, развитие института семьи и брака.

Теги:
дети, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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