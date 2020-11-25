Чек-лист: как избежать обмана при поиске работы в Узбекистане

Чаще всего обман со стороны работодателей заключается в том, что описание обязанностей в вакансии не соответствует реальному функционалу.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Оказалось, что с обманом со стороны работодателей при поиске работы или трудоустройстве сталкивались около 71% узбекистанцев. Таковы итоги опроса, проведенного в ноябре Исследовательским центром HeadHunter, пишет пресс-служба.

Чаще всего обман со стороны работодателей заключался в том, что описание обязанностей в вакансии не соответствовало реальному функционалу, так указали 24% опрошенных. У 20% участников опроса обман касался размера зарплаты - в действительности она оказывалась меньше заявленной.

"Пятнадцать процентов участников опроса указали, что реальный график не соответствовал указанному, 11% респондентов отметили отсутствие обещанных карьерных перспектив и такое же количество респондентов отметили несоответствие условий труда тем, которые были заявлены при трудоустройстве", - говорится в сообщении.

С тем, что работодатели обещали официальное трудоустройство, но на деле оно оказывалось неофициальным, сталкивались 8% опрошенных соискателей; 7% опрошенных в своих ответах указали, что сталкивались с дискриминацией по возрасту, неофициальными выплатами заработной платы, сборами личных данных под видом трудоустройства и др. А 3% респондентов рассказали, что под видом трудоустройства их пытались вовлечь в финансовые пирамиды.

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Как выяснилось в ходе исследования, 38% узбекистанцев, узнав об обмане со стороны работодателя, продолжали работать, но параллельно подыскивали другое место трудоустройства; 19% респондентов узнав об обмане, сразу увольнялись, 17% не предпринимали никаких действий, 15% отказывались от предложений о работе, а 4% оставляли отзывы о работодателе на соответствующих сайтах. Четыре процента участников опроса в собственных ответах сообщили, что подавали жалобы в соответствующие органы по защите труда.

Как избежать обмана со стороны работодателей

- прежде чем идти на собеседование изучите информацию о компании в открытых источниках – это могут быть официальные сайты компаний, отзывы в электронных справочниках города, соцсети. Искать можно по названию компании, телефону, электронной почте и адресу, указанным в вакансии. Если о компании нет никакой информации и в соцсетях отсутствует их официальная страница – это повод насторожиться;

- если рабочие обязанности и условия работы в вакансии сформулированы слишком туманно, то возможно, что скрыта именно ключевая информация или что это предложение подразумевает нечто другое, не названное прямо. Как правило, наряду с туманными условиями называют очень привлекательную зарплату, а от уточняющих вопросов уклоняются, предлагая всё выяснить на личной встрече. В таком случае во время собеседования (и вообще при общении с работодателем) задавайте прямые вопросы. Добивайтесь сразу ответов на все моменты, вызвавшие сомнение. Если вакансия реальная, вам ответят на все;

- не должно быть никаких предварительных денежных расчетов со стороны соискателя - добросовестный работодатель обеспечивает сотрудника всем необходимым сам, либо компенсирует ему использование личного имущества;

- не соглашайтесь на просьбы заполнить анкету с информацией, которая явно не имеет отношения к поиску работы (например, с вопросами про ваш уровень дохода и контакты ваших родственников);

- не соглашайтесь на предложение работать без официального оформления (под любыми предлогами, пусть даже временно). Такие ситуации в дальнейшем часто оборачиваются тем, что люди остаются без оплаты своего труда. Не подписывайте трудовой договор на иных условиях, чем те, которые вы обсуждали (другой размер зарплаты, другой график работы, другое наименование компании и так далее). Не производите любые платежи в адрес потенциального работодателя (даже если вам объясняют их необходимость для будущей работы — например, плата за вводное обучение, рабочую форму или рабочие инструменты).