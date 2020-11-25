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В филиале республиканского центра кардиологии в Карши - новое назначение

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15477261/V-filiale-respublikanskogo-tsentra-kardiologii-v-Karshi---novoe-naznachenie.html

Набижон Юлдашев ранее работал заведующим отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии сердечно–сосудистых заболеваний РСНПМЦК.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Руководителем Каршинского филиала центра кардиологии назначен Набижон Юлдашев, сообщили в пресс-службе Минздрава Узбекистана.

Юлдашев - кандидат медицинских наук, до настоящего времени работал заведующим отделения рентгеноэндоваскулярной хирургии сердечно–сосудистых заболеваний РСНПМЦК.

В конце 2028 года президент Узбекистана в ходе визита в Кашкадарью посетил Каршинский филиал Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра кардиологии.

Тогда в клинике было 120 мест, налажена деятельность отделений реабилитации и сердечно-ишемических заболеваний, хронической сердечной недостаточности и аритмологии. Врачи делают по 700-800 редких операций в год.

Теги:
Кардиохирургия, Карши, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение



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