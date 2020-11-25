В двух районах Сырдарьинской области сменились хокимы

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Сырдарьинском и Сайхунабадском районах состоялась внеочередная сессия районного кенгаша народных депутатов. В ходе обсуждения организационных вопросов два хокима были освобождены от занимаемых должностей, сообщают в областной администрации.

Алижон Мухаммадиев покинул пост хокима района в связи с переходом на другую работу. Новой главой Сырдарьинского района стал Ботиржон Мирзакулов. До назначения он был хокимом Сайхунабадского района.

Хокимият Сырдарьинской области Ботиржон Мирзакулов

Ботиржон Мирзакулов родился в 1970 году в Сырдарьинском районе. В 2005 году окончил Гулистанский государственный универститет.

В свою очередь, новым хокимом Сайхунабадского района назначен Фаррух Уктамжанов. Ранее он работал замначальника УВД Сырдарьинской области.

Хокимият Сырдарьинской области Фаррух Уктамжанов

Фаррух Уктамжанов родился в 1985 году в Сырдарьинском районе. В 2007 году окончил академию МВД.