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В двух районах Сырдарьинской области сменились хокимы

© Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15477654/V-dvukh-rayonakh-Syrdarinskoy-oblasti-smenilis-khokimy.html

Главой администрации Сырдарьинского района стал Ботиржон Мирзакулов. Новым руководителем Сайхунабадского района назначен Фаррух Уктамжанов.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В Сырдарьинском и Сайхунабадском районах состоялась внеочередная сессия районного кенгаша народных депутатов. В ходе обсуждения организационных вопросов два хокима были освобождены от занимаемых должностей, сообщают в областной администрации.

Алижон Мухаммадиев покинул пост хокима района в связи с переходом на другую работу. Новой главой Сырдарьинского района стал Ботиржон Мирзакулов. До назначения он был хокимом Сайхунабадского района.

Хокимият Сырдарьинской области
Ботиржон Мирзакулов

Ботиржон Мирзакулов родился в 1970 году в Сырдарьинском районе. В 2005 году окончил Гулистанский государственный универститет.

В свою очередь, новым хокимом Сайхунабадского района назначен Фаррух Уктамжанов. Ранее он работал замначальника УВД Сырдарьинской области.

Хокимият Сырдарьинской области
Фаррух Уктамжанов

Фаррух Уктамжанов родился в 1985 году в Сырдарьинском районе. В 2007 году окончил академию МВД.

Теги:
назначение, Хокимият, Сырдарьинская область



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