20:23 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Врач бригады скорой медицинской помощи

Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 ноября

© Sputnik / Антон Денисов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (975)
515 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/0a/0c/15165810.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15478001/Koronavirus-v-Uzbekistane-glavnoe-na-25-noyabrya.html

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 098 (+59). Читайте подробности!

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 098 (+59).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 23 - в Ташкентской области; 12 - в Сырдарьинской области; 6 - в Наманганской области; 5 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Джизакской области; 5 - в Бухарской области; 3 - в Андижанской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 302, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 2 191 пациент.

В Ташкенте начали закрывать центры для больных COVID-19

Перестал функционировать распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик", говорится в информации.

Напомним, 23 июля в "Узэкспоцентре" начал работу распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места всегда находятся в резерве на случай роста количества заболевших.

В какие мифы о коронавирусе верят люди

В начале пандемии основной страх был насчет способа передачи вируса. В частности, многие люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы.

Часть заблуждений относится и к причинам возникновения COVID-19: специалист вспомнил, как еще недавно в Сети появлялась информация о том, что вирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Сейчас же распространяется большое количество фейков, связанных с методами лечения коронавируса.

В Узбекистане начались испытания китайской вакцины против COVID-19

Вакцина, образцы плацебо, а также соответствующие стандарты и реактивы переданы в Государственный центр при Агентстве развития фармацевтической отрасли республики.

Мининноваций в октябре сообщало, что клинические испытания будут проведены на добровольцах 18 лет и старше. Перед началом испытаний китайская сторона проведет ряд тренингов по условиям вакцинации.

Тревога и пессимизм: в Кремле рассказали о настроениях в обществе

В России фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии коронавируса.

"Естественно, (в обществе испытывают) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, меры и федерального центра, и регионов позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения. Также это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 59,8 миллиона, скончались 1,41 миллиона человек, выздоровели — 38,3 миллиона.

Тема:
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане (975)
Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защита по-японски: маски с бриллиантами и жемчугом - фотолента
Мерим ущерб в лошадях: как работал древний Уголовный кодекс кыргызов? — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться