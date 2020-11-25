Коронавирус в Узбекистане: главное на 25 ноября

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 098 (+59).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 23 - в Ташкентской области; 12 - в Сырдарьинской области; 6 - в Наманганской области; 5 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Джизакской области; 5 - в Бухарской области; 3 - в Андижанской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 302, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходит лечение 2 191 пациент.

В Ташкенте начали закрывать центры для больных COVID-19

Перестал функционировать распределительный центр в торговом центре Atlas в Учтепинском районе. Планируется закрытие центра, расположенного в спорткомплексе "Ёшлик", говорится в информации.

Напомним, 23 июля в "Узэкспоцентре" начал работу распределительный центр на 500 койко-мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус. Новые места всегда находятся в резерве на случай роста количества заболевших.

В какие мифы о коронавирусе верят люди

В начале пандемии основной страх был насчет способа передачи вируса. В частности, многие люди боялись заказывать посылки с AliExpress и есть бананы.

Часть заблуждений относится и к причинам возникновения COVID-19: специалист вспомнил, как еще недавно в Сети появлялась информация о том, что вирус распространили инопланетяне или китайские спецслужбы.

Сейчас же распространяется большое количество фейков, связанных с методами лечения коронавируса.

В Узбекистане начались испытания китайской вакцины против COVID-19

Вакцина, образцы плацебо, а также соответствующие стандарты и реактивы переданы в Государственный центр при Агентстве развития фармацевтической отрасли республики.

Мининноваций в октябре сообщало, что клинические испытания будут проведены на добровольцах 18 лет и старше. Перед началом испытаний китайская сторона проведет ряд тренингов по условиям вакцинации.

Тревога и пессимизм: в Кремле рассказали о настроениях в обществе

В России фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии коронавируса.

"Естественно, (в обществе испытывают) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет", - сказал Дмитрий Песков.

По его словам, меры и федерального центра, и регионов позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения. Также это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 59,8 миллиона, скончались 1,41 миллиона человек, выздоровели — 38,3 миллиона.