20:24 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Сброс воды из водохранилища

В 2021 году в Самаркандской области построят новое водохранилище

© Sputnik / Игорь Агеенк
Общество
Получить короткую ссылку
71 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15478408/V-2021-godu-v-Samarkandskoy-oblasti-postroyat-novoe-vodokhranilische.html

В 2021 году завершится строительство водохранилища "Булунгур", вместимость которого составит 100 млн кубических метров, а также второй этап строительства резервуара "Окчобсой" в Кушрабаде.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Глава бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшан" Фарход Ражабов рассказал о планах по возведению ирригационных и оросительных систем, сообщает УзА.

Рабочие во время строительства
© Sputnik / Алексей Мальгавко
Инвестиционные проекты в Самарканде: дороги, цемент и водохранилище

По словам специалиста, в 2021 году завершится строительство водохранилища "Булунгур", вместимость которого составит 100 млн кубических метров, а также второй этап строительства резервуара "Окчобсой" в Кушрабаде.

Также в Нурабадском районе планируют соорудить водохранилище "Анжирли" - его вместимость составит 700 тысяч кубических метров.

"Булунгур" улучшит водоснабжение 21 тысячи 843 гектаров, а после завершения второго этапа строительства резервуара "Окчобсой" водой будет обеспечено 855 гектаров. "Анжирли" даст возможность освоения 730 гектаров новых земельных площадей", - отметил Раджабов.  

Для справки: Строительство будет осуществляться за счет государственного бюджета на 76 объектах ирригации и мелиорации в 2021-2023 годах.

Теги:
Узбекистан, Самарканд, вода



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защита по-японски: маски с бриллиантами и жемчугом - фотолента
Мерим ущерб в лошадях: как работал древний Уголовный кодекс кыргызов? — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться