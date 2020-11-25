В 2021 году в Самаркандской области построят новое водохранилище

В 2021 году завершится строительство водохранилища "Булунгур", вместимость которого составит 100 млн кубических метров, а также второй этап строительства резервуара "Окчобсой" в Кушрабаде.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Глава бассейнового управления ирригационных систем "Зарафшан" Фарход Ражабов рассказал о планах по возведению ирригационных и оросительных систем, сообщает УзА.

По словам специалиста, в 2021 году завершится строительство водохранилища "Булунгур", вместимость которого составит 100 млн кубических метров, а также второй этап строительства резервуара "Окчобсой" в Кушрабаде.

Также в Нурабадском районе планируют соорудить водохранилище "Анжирли" - его вместимость составит 700 тысяч кубических метров.

"Булунгур" улучшит водоснабжение 21 тысячи 843 гектаров, а после завершения второго этапа строительства резервуара "Окчобсой" водой будет обеспечено 855 гектаров. "Анжирли" даст возможность освоения 730 гектаров новых земельных площадей", - отметил Раджабов.

Для справки: Строительство будет осуществляться за счет государственного бюджета на 76 объектах ирригации и мелиорации в 2021-2023 годах.