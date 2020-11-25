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Назначен новый ректор Ташкентского текстильного института

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15478571/Naznachen-novyy-rektor-Tashkentskogo-tekstilnogo-instituta.html

Постановлением правительства Узбекистана от 24 ноября главным руководителем ТИТЛП стал Илхом Сабиров.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Постановлением правительства Узбекистана от 24 ноября ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности назначен Илхом Сабиров, сообщили в пресс-службе Минвуза.

Пресс-служба Минвуза Узбекистана
Илхом Сабиров

Сабиров родился в 1974 году в Андижанской области. Он окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности в В 1996 году. Имеет ученую степень доктора технических наук, а также является профессором кафедры. Работает в вузе с 2020 года.

Теги:
назначение, Узбекистан, Министерство высшего и среднего специального образования



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