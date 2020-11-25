Назначен новый ректор Ташкентского текстильного института

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. Постановлением правительства Узбекистана от 24 ноября ректором Ташкентского института текстильной и легкой промышленности назначен Илхом Сабиров, сообщили в пресс-службе Минвуза.

Пресс-служба Минвуза Узбекистана Илхом Сабиров

Сабиров родился в 1974 году в Андижанской области. Он окончил Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности в В 1996 году. Имеет ученую степень доктора технических наук, а также является профессором кафедры. Работает в вузе с 2020 года.