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На трассах Ташкента появятся "выделенки" для общественного транспорта - что это изменит?

  • Загруженность на дороге останется прежней. Как нарушали, так и будут нарушать, а автобусы будут стоять в пробках.
    28.6% (2)
  • Станет гораздо лучше. Теперь автобусы не будут задерживаться в пути.
    28.6% (2)
  • Станет удобнее только для автобусов, а пассажиры маршруток так и останутся "ждать следующего светофора".
    0% (0)
  • Если все будут соблюдать правила, ездить на личном авто станет невыгодно.
    42.8% (3)
Проголосовали: 7
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