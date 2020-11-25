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25 Ноября 2020
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Умер Диего Марадона
Опрос
На трассах Ташкента появятся "выделенки" для общественного транспорта - что это изменит?
Загруженность на дороге останется прежней. Как нарушали, так и будут нарушать, а автобусы будут стоять в пробках.
28.6%
(2)
Станет гораздо лучше. Теперь автобусы не будут задерживаться в пути.
28.6%
(2)
Станет удобнее только для автобусов, а пассажиры маршруток так и останутся "ждать следующего светофора".
0%
(0)
Если все будут соблюдать правила, ездить на личном авто станет невыгодно.
42.8%
(3)
Проголосовали:
7
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Загруженность на дороге останется прежней. Как нарушали, так и будут нарушать, а автобусы будут стоять в пробках.
Станет гораздо лучше. Теперь автобусы не будут задерживаться в пути.
Станет удобнее только для автобусов, а пассажиры маршруток так и останутся "ждать следующего светофора".
Если все будут соблюдать правила, ездить на личном авто станет невыгодно.
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