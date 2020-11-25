20:24 25 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.69
  • EUR12344.73
  • USD10414.86
Поиск
Фонтан в центре Ташкента.

Знаменитый музыкальный фонтан Ташкента закрылся на зимовку

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
63 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201125/15479057/Znamenityy-muzykalnyy-fontan-Tashkenta-zakrylsya-na-zimovku.html

Теперь парк перешел на осенне-зимний режим работы. В связи с этим музыкальный фонтан приостанавливает свою работу с сегодняшнего дня - 25 ноября.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Любимый всеми музыкальный фонтан в Tashkent City уходит на зимовку, об этом сообщили на страничке парка в Instagram.

Теперь парк перешел на осенне-зимний режим работы. В связи с этим музыкальный фонтан приостанавливает свою работу с сегодняшнего дня - 25 ноября.

"Но это не повод расстраиваться, ведь совсем скоро Вас ждет наша красавица – Елка! Новогодняя ярмарка, подарки и развлекательная программа…", – написано в посте.

Напомним, в этом году заработал фонтан 12 марта. 

А сам великолепный парк в МДЦ Tashkent City открылся в октябре 2019 года. Его главным украшением стал огромный музыкальный лазерный фонтан, который изготавливали и устанавливали специалисты китайской компании на искусственном озере площадью 1,5 га.

Дубай в центре Ташкента: фантастическое шоу танцующего фонтана - видео >>

Его главным украшением стал огромный музыкальный лазерный фонтан, который изготавливали и устанавливали специалисты китайской компании на искусственном озере площадью 1,5 га.

Подсветка из 600 прожекторов и лазерные установки преображают фонтан в ночное время.

Теги:
Tashkent City, Tashkent City, музыкальные фонтаны, парк, парк, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Защита по-японски: маски с бриллиантами и жемчугом - фотолента
Мерим ущерб в лошадях: как работал древний Уголовный кодекс кыргызов? — видео
Как посчитать свою пенсию: простая формула
Как посчитать свою пенсию: простая формула

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться