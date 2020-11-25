Знаменитый музыкальный фонтан Ташкента закрылся на зимовку

Теперь парк перешел на осенне-зимний режим работы. В связи с этим музыкальный фонтан приостанавливает свою работу с сегодняшнего дня - 25 ноября.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Любимый всеми музыкальный фонтан в Tashkent City уходит на зимовку, об этом сообщили на страничке парка в Instagram.

Теперь парк перешел на осенне-зимний режим работы. В связи с этим музыкальный фонтан приостанавливает свою работу с сегодняшнего дня - 25 ноября.

"Но это не повод расстраиваться, ведь совсем скоро Вас ждет наша красавица – Елка! Новогодняя ярмарка, подарки и развлекательная программа…", – написано в посте.

Напомним, в этом году заработал фонтан 12 марта.

А сам великолепный парк в МДЦ Tashkent City открылся в октябре 2019 года. Его главным украшением стал огромный музыкальный лазерный фонтан, который изготавливали и устанавливали специалисты китайской компании на искусственном озере площадью 1,5 га.

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Его главным украшением стал огромный музыкальный лазерный фонтан, который изготавливали и устанавливали специалисты китайской компании на искусственном озере площадью 1,5 га.

Подсветка из 600 прожекторов и лазерные установки преображают фонтан в ночное время.