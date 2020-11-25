Минтруда отозвало лицензии у десятков частных агентств занятости

Ведомство приостановило деятельность 20 агентств занятости, не выполнивших требования законодательства, до 3 декабря 2020 года.

ТАШКЕНТ, 25 ноя — Sputnik. В пресс-службе Министерства занятости и трудовых отношений сообщили об отзыве лицензий у 20 частных агентств занятости. В числе причин - отсутствие достаточных резервных средств.

В соответствии с профильным законом, должна быть увеличена сумма, которую агентству необходимо резервировать в Фонде поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом при Минтруда, – 8 500 БРВ (1,9 млрд сумов).

Ведомство приостановило деятельность 20 агентств занятости, не выполнивших требования законодательства, до 3 декабря 2020 года.

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Ранее сообщалось, что с 13 ноября в Узбекистане частные агентства занятости начнут работать по новым правилам.

Теперь они не будут взимать плату с граждан за трудоустройство за пределами страны. Эти услуги должны оплачивать работодатели.