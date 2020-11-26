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Красивые номера на автомобиль в Узбекистане

В Узбекистане в пандемию увеличились продажи "красивых номеров"

Новости Узбекистана
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15483036/V-Uzbekistane-v-pandemiyu-uvelichilis-prodazhi-krasivykh-nomerov.html

Минимальная стоимость реализованного автономера достигла 450,5 тысячи сумов, а цена самого дорогого – 186,2 миллиона сумов.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистане за 10 месяцев продажи "красивых номеров" увеличились в 2,6 раза, следует из данных Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи.

"За 10 месяцев 2020 года через онлайн-аукцион на вебсайте avtoraqam.uzex.uz реализовано свыше 80,5 тысяч "красивых" автономеров на сумму 218,8 млрд сумов. Рост продаж автономеров составил 2,6 раза в количественном выражении, в суммарном – 71,2%", – говорится в сообщении.

В свою очередь, минимальная стоимость реализованного автономера достигла 450,5 тысячи сумов, а цена самого дорогого – 186,2 миллиона сумов.

В Узбекистане разрешили покупать "красивые" автономера с любой комбинацией букв >>

Напомним, в Узбекистане изменился порядок выдачи государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств по повышенной ставке платежей.

Они делятся на два типа: установленные комбинации цифр шести категорий с определенной стартовой ценой – через онлайн-аукционные торги на УзРТСБ и с востребованной комбинацией букв и цифр – за плату в размере 150 БРВ. При этом в таком порядке прежде нельзя было приобрести "номера" первого типа (категории 1-6).

Теги:
автомобилисты, автомобили, автомобиль, красивые автономера, красивые номера, Узбекистан, Узбекистан



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