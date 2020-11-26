В Ташкенте появились грузовые автомобили в Yandex Go

По тарифу "Грузовой" на заказы будут приезжать вместительные машины: "Газель-3302", ISUZU, Daewoo Labo, Changan, Lifan LF1022B.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Ташкенте в приложении Yandex Go теперь можно вызвать грузовую машину, сообщает Repost.

"Стоимость поездок по "Грузовому" тарифу начинается от 63 тысяч сумов. В нее входят 10 минут для погрузки и 10 минут для разгрузки, а также первые 40 минут и 15 километров пути", - говорится в информации.

Примечательно, что цена поездки известна заранее — достаточно ввести в приложении адрес точки назначения, а оплата дополнительного времени рассчитывается поминутно.

Вместе с грузовой машиной можно вызвать одного или двух грузчиков, чтобы они помогли перенести тяжести. Эта опция находится в "Пожеланиях" к поездке, но за нее предусмотрена доплата.

"Яндекс" встал на налоговый учет в Узбекистане >>

Также есть и ограничения: каждый предмет должен весить не более 20 кг.

По тарифу "Грузовой" на заказы будут приезжать вместительные машины: "Газель-3302", ISUZU, Daewoo Labo, Changan, Lifan LF1022B.

Напомним, сервис Яндекс.Такси официально вышел на рынок пассажирских перевозок Узбекистана в 2018 году. Узбекистан стал уже девятой страной, в которой запущен сервис.