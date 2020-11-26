Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 ноября

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 289 (+62).

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 41 - в Ташкентской области; 7 – в Ташкентской области; 7 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Наманганской области; 2 - в Андижанской области.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 477, показатель выздоровления соответствует 96%.

В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 206 пациентов.

Польша направила в Узбекистан гумпомощь для борьбы с COVID на сумму $214 тыс.

Польша направила в Узбекистан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.

Специальный борт доставил в республику средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, термометры и лекарства от инфекции.

Об этом сообщается на сайте польского правительства.

Общая стоимость груза составила около 214 тысяч долларов.

Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19

При заражении COVID-19 помимо температуры, потери обоняния и вкуса у человека могут возникнуть неочевидные симптомы.

Об этом рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.

Врач назвал два симптома, первый из которых - боль в спине, а второй связан с чувствительностью кожи.

"Часто боль в спине и мышцах становится тем признаком, который человек может не связывать с заболеванием коронавирусной инфекцией. Этот симптом не является обязательным и тем более специфичным, но порой такое отмечается. Также мы заметили, что ряд пациентов отмечают повышенную чувствительность кожи при заболевании COVID-19", - сказал эксперт.

В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии

Она создается для развития биотехнологий и совершенствования системы обеспечения биологической безопасности страны, обеспечения интеграции науки, образования и производства.

Источниками финансирования биотехнологической лаборатории определены средства Фонда поддержи инновационного развития и новаторских идей, средства, выделенные на государственные программы научной деятельности, кредиты и гранты международных финансовых институтов, организаций и стран-доноров, а также иные источники, не запрещенные законодательством.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 60,4 миллиона, скончались 1,42 миллиона человек, выздоровели — 38,7 миллиона.