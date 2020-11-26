Коронавирус в Узбекистане: главное на 26 ноября

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Ситуация с COVID-19 в стране
Количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в стране достигло 72 289 (+62).
Новые случаи заражения коронавирусом выявлены: 41 - в Ташкентской области; 7 – в Ташкентской области; 7 - в Кашкадарьинской области; 5 - в Наманганской области; 2 - в Андижанской области.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 69 477, показатель выздоровления соответствует 96%.
В настоящее время в медицинских учреждениях страны проходят лечение 2 206 пациентов.
Польша направила в Узбекистан гумпомощь для борьбы с COVID на сумму $214 тыс.
Польша направила в Узбекистан гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом.
Специальный борт доставил в республику средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, термометры и лекарства от инфекции.
Об этом сообщается на сайте польского правительства.
Общая стоимость груза составила около 214 тысяч долларов.
Врач назвал неочевидные симптомы COVID-19
При заражении COVID-19 помимо температуры, потери обоняния и вкуса у человека могут возникнуть неочевидные симптомы.
Об этом рассказал медицинский директор сервиса "СберЗдоровье" Владислав Мохамед Али.
Врач назвал два симптома, первый из которых - боль в спине, а второй связан с чувствительностью кожи.
"Часто боль в спине и мышцах становится тем признаком, который человек может не связывать с заболеванием коронавирусной инфекцией. Этот симптом не является обязательным и тем более специфичным, но порой такое отмечается. Также мы заметили, что ряд пациентов отмечают повышенную чувствительность кожи при заболевании COVID-19", - сказал эксперт.
В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии
Она создается для развития биотехнологий и совершенствования системы обеспечения биологической безопасности страны, обеспечения интеграции науки, образования и производства.
Источниками финансирования биотехнологической лаборатории определены средства Фонда поддержи инновационного развития и новаторских идей, средства, выделенные на государственные программы научной деятельности, кредиты и гранты международных финансовых институтов, организаций и стран-доноров, а также иные источники, не запрещенные законодательством.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 60,4 миллиона, скончались 1,42 миллиона человек, выздоровели — 38,7 миллиона.