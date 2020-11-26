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Сотрудница лаборатории

В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии

РФПИ и Центр имени Гамалеи
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15485250/V-Uzbekistane-sozdaetsya-laboratoriya-fitovirusologii.html

Такая лаборатория создается для развития биотехнологий и совершенствования системы обеспечения биологической безопасности страны, обеспечения интеграции науки, образования и производства.

ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии, сообщает пресс-служба президента.

Она появится в институте микробиологии Академии наук.

"Такая лаборатория создается для развития биотехнологий и совершенствования системы обеспечения биологической безопасности страны, обеспечения интеграции науки, образования и производства", - говорится в сообщении.

Источниками финансирования биотехнологической лаборатории определены средства Фонда поддержи инновационного развития и новаторских идей, средства, выделенные на государственные программы научной деятельности, кредиты и гранты международных финансовых институтов, организаций и стран-доноров, а также иные источники, не запрещенные законодательством.

Теги:
Наука, биолаборатории, лаборатория, Узбекистан, Узбекистан



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