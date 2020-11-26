ТАШКЕНТ, 26 ноя - Sputnik. В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии, сообщает пресс-служба президента.
Она появится в институте микробиологии Академии наук.
"Такая лаборатория создается для развития биотехнологий и совершенствования системы обеспечения биологической безопасности страны, обеспечения интеграции науки, образования и производства", - говорится в сообщении.
Источниками финансирования биотехнологической лаборатории определены средства Фонда поддержи инновационного развития и новаторских идей, средства, выделенные на государственные программы научной деятельности, кредиты и гранты международных финансовых институтов, организаций и стран-доноров, а также иные источники, не запрещенные законодательством.