В Узбекистане создается лаборатория фитовирусологии

Уроженец Ташкентской области Ильяс Зейтулаев – первый футболист из Узбекистана, игравший в итальянской серии А. Спустя без малого 20 лет покорять Европу отправится его земляк – Элдор Шомуродов. О своем пути в спорте экс-легионер "Ювентуса" рассказал Sputnik Узбекистан.

Кто легче всего адаптируется к онлайн-обучению, можно ли заменить традиционное образование виртуальными курсами и как "подружить" преподавателей в возрасте с соцсетями? Ответы на эти вопросы искали на форуме Россотрудничества.