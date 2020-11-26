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Флаг Шанхайской организации сотрудничества и флаги стран участниц ШОС

На паузе: как народная дипломатия ШОС адаптируется к условиям пандемии

Sputnik / Болат Шайхинов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201126/15485601/Na-pauze-kak-narodnaya-diplomatiya-ShOS-adaptiruetsya-k-usloviyam-pandemii.html

Изданы сборник "Восемьдесят восемь сказок восьми народов", куда вошли легенды и предания народов стран ШОС, а также книга пословиц и поговорок стран ШОС.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. На встрече, приуроченной к Международному дню информации, руководитель Центра народной дипломатии ШОС Кабулжон Собиров рассказал журналистам о том, как деятельность структуры адаптируется в условиях пандемии.

Медицинские работники
Пресс-служба Министерства Здравоохранения Узбекистана
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Подготовлена серия статей о мужестве узбекистанцев, в том числе о медсестре Фатиме Хусановой, инспекторе по профилактике Отабеке Бегматове, волонтере Сибеле Ризаевой и сержанте Национальной гвардии Хусниддине Суярове, которые борются с распространением инфекции в Узбекистане. Эти материалы размещены на сайте Секретариата ШОС, в социальных сетях и СМИ.

Был также проведен онлайн-конкурс эссе на тему "Народная дипломатия — путь к миру на планете" среди молодых авторов.

Изданы сборник "Восемьдесят восемь сказок восьми народов", куда вошли легенды и предания народов стран ШОС и книга пословиц и поговорок стран ШОС. Сейчас к публикации готовится сборник "Восемьдесят великих деятелей восьми стран".

К 19-летию ШОС приурочили и онлайн-концерт песен Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России и Таджикистана в исполнении узбекистанских артистов.

"Говоря о существующем вызове, одна из самых больших проблем заключается в том, что мы не можем широко осветить нашу деятельность в зарубежных СМИ. Так как институт народной дипломатии в Узбекистане - это новое направление, вся наша деятельность, проводимая по сей день, осуществляется на основе опыта зарубежных стран, в том числе стран ШОС", - отметил Собиров.

В эти дни Центр приступил к подготовке мероприятий, которые запланированы на 2021 год.

Теги:
Узбекистан, пандемия, ШОС



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